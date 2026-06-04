अनु मीणा सुसाइड केस: 21वें दिन भी जयपुर पुलिस के हाथ खाली, इंजीनियर पति और अन्य आरोपी फरार

जयपुर के चर्चित अनु मीणा खुदकुशी केस में एफआईआर दर्ज होने के इक्कीसवे दिन भी पुलिस की पकड़ से इंजीनियर पति और बाकी आरोपी दूर हैं. जयपुर पुलिस इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है.

21 दिन बाद एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर जयपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर अनु के परिवार वालों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं.

Rajasthan News: 'कोई मंत्री चवन्नी चोर, कोई अठन्नी चोर', बिगड़े गोविंद सिंह डोटासरा के बोल, सरकार को बताया 'सर्कस'

परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग

उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है. परिजनों का कहना है कि सीबीआई जांच से ही उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद है. सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनु का परिवार अब राजस्थान सरकार के जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करने की तैयारी में है.

जयपुर पुलिस ने किया ये दावा

दूसरी तरफ जयपुर पुलिस का दावा है कि आरोपी इंजीनियर पति गौतम मीणा और दूसरे नामजद लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. बहरहाल आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति गौतम मीणा ने दस दिन पहले एक वीडियो संदेश जारी कर खुद को बेगुनाह बताया था.

हालांकि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अगर वह अनु की मौत का जिम्मेदार नहीं है तो पुलिस से भागता क्यों फिर रहा है. वह पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहा है और पुलिस जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा है. इंजीनियर पति गौतम मीणा समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी न हो पाना राजस्थान पुलिस के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी

जयपुर पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह-जगह सूचना के आधार पर दबिश दे रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा.

Kota Student Suicide: कोटा में पढ़ाई कर रहे UP के छात्र ने किया सुसाइड, अपने कमरे में फंदे से लटका मिला था शव