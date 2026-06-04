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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअनु मीणा सुसाइड केस: 21वें दिन भी जयपुर पुलिस के हाथ खाली, इंजीनियर पति और अन्य आरोपी फरार

अनु मीणा सुसाइड केस: 21वें दिन भी जयपुर पुलिस के हाथ खाली, इंजीनियर पति और अन्य आरोपी फरार

Anu Meena Suicide Case: जयपुर पुलिस इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है. 21 दिन बाद एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर जयपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Jun 2026 10:06 AM (IST)
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जयपुर के चर्चित अनु मीणा खुदकुशी केस में एफआईआर दर्ज होने के इक्कीसवे दिन भी पुलिस की पकड़ से इंजीनियर पति और बाकी आरोपी दूर हैं. जयपुर पुलिस इस मामले में अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है.

21 दिन बाद एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर जयपुर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं. किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर अनु के परिवार वालों ने पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए हैं.

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परिवार ने की सीबीआई जांच की मांग

उन्होंने पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की मांग की है. परिजनों का कहना है कि सीबीआई जांच से ही उन्हें इंसाफ मिलने की उम्मीद है. सीबीआई जांच की मांग को लेकर अनु का परिवार अब राजस्थान सरकार के जिम्मेदार लोगों से मुलाकात करने की तैयारी में है.

जयपुर पुलिस ने किया ये दावा

दूसरी तरफ जयपुर पुलिस का दावा है कि आरोपी इंजीनियर पति गौतम मीणा और दूसरे नामजद लोगों की गिरफ्तारी के लिए टीमें लगातार काम कर रही हैं. जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी. बहरहाल आरोपी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पति गौतम मीणा ने दस दिन पहले एक वीडियो संदेश जारी कर खुद को बेगुनाह बताया था. 

हालांकि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अगर वह अनु की मौत का जिम्मेदार नहीं है तो पुलिस से भागता क्यों फिर रहा है. वह पुलिस के सामने क्यों नहीं आ रहा है और  पुलिस जांच में सहयोग क्यों नहीं कर रहा है. इंजीनियर पति गौतम मीणा समेत अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी न हो पाना राजस्थान पुलिस के लिए लगातार चुनौती बना हुआ है.

आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी

जयपुर पुलिस का कहना है कि मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जगह-जगह सूचना के आधार पर दबिश दे रही है. पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस मामले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Jun 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Rajasthan Police RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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