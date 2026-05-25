हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJaipur Petrol Diesel Price: पेट्रोल, डीजल के बढ़ गए दाम, जानें- अब जयपुर में कितने खर्चे पर फुल होगी टंकी

Jaipur Petrol Diesel Price: पेट्रोल, डीजल के बढ़ गए दाम, जानें- अब जयपुर में कितने खर्चे पर फुल होगी टंकी

Jaipur Petrol Diesel Price: लगातार बढ़ती पेट्रोल-डीजल की कीमतों ने आम जनता की चिंता बढ़ा दी है.जयपुर में पेट्रोल 112 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच गया है, जबकि डीजल भी महंगा हो चुका है.

By : मुबारिक खान | Edited By: Jyoti Ahirwar | Updated at : 25 May 2026 03:04 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक और बड़ा झटका लगा है.पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर भारी बढ़ोतरी की गई है. राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल 2.82 रुपये प्रति लीटर और डीजल 2.72 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है. नई कीमतों के बाद जयपुर में पेट्रोल 112.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल 97.81 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

बताया जा रहा है कि 15 मई को पहली बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी.उस समय पेट्रोल 3.25 रुपये और डीजल 3.02 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ था. इसके बाद से अब तक कुल चार बार तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है.पिछले 10 दिनों में पेट्रोल करीब 7.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 7.57 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है. लगातार बढ़ती कीमतों के कारण लोगों का घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ता जा रहा है.

ईरान-इजराइल तनाव के बीच महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल इसकी सबसे बड़ी वजह है. ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के कारण वैश्विक तेल बाजार प्रभावित हुआ है.पहले जो क्रूड ऑयल लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था, उसकी कीमत अब 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है.महंगे कच्चे तेल के कारण पेट्रोलियम कंपनियों की लागत बढ़ गई है और वे लगातार ईंधन के दाम बढ़ाकर घाटे की भरपाई कर रही हैं.

गाजियाबाद: 'ईद पर बकरा नहीं, केक...', BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लिखी चिट्ठी, NSA के तहत कार्रवाई की मांग

बढ़ती ईंधन कीमतों से महंगाई की मार, हर वर्ग प्रभावित

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब हर क्षेत्र में साफ दिखाई देने लगा है. ट्रांसपोर्ट महंगा होने से फल, सब्जियों और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं. सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं. वहीं बस, टैक्सी और माल ढुलाई का किराया भी बढ़ गया है.इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. खासकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा है.

पर्यटन उद्योग भी इस महंगाई की मार झेल रहा है. यात्रा खर्च बढ़ने से पर्यटकों की संख्या कम होने की आशंका जताई जा रही है.होटल, ट्रैवल और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है.

महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हरियाणा,पंजाब में गर्मी से लोगों का बुरा हाल, दिल्ली में हो सकती है बारिश

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल और महंगे हो सकते हैं.ऐसे में आम जनता को महंगाई से राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Read More
Published at : 25 May 2026 03:03 PM (IST)
Tags :
PetrolDieselPrice JaipurNews
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Jaipur Petrol Diesel Price: पेट्रोल, डीजल के बढ़ गए दाम, जानें- अब जयपुर में कितने खर्चे पर फुल होगी टंकी
Jaipur Petrol Diesel Price: पेट्रोल, डीजल के बढ़ गए दाम, जानें- अब जयपुर में कितने खर्चे पर फुल होगी टंकी
राजस्थान
Weather Live Updates: दिल्ली NCR में जल्द हो सकती है बारिश, मैदानी इलाकों में आंधी तूफान के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट
दिल्ली NCR में जल्द हो सकती है बारिश, मैदानी इलाकों में आंधी तूफान के आसार, IMD ने जारी किया अलर्ट
राजस्थान
जोधपुर: आसाराम को एक बार फिर राहत, हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक बढ़ाई अंतरिम जमानत
जोधपुर: आसाराम को एक बार फिर राहत, हाईकोर्ट ने 7 जुलाई तक बढ़ाई अंतरिम जमानत
राजस्थान
Exclusive: अनु मीणा की आत्महत्या के बाद का वीडियो आया सामने, नजर आए ये तीन शख्स, अब पुलिस का बड़ा फैसला
अनु मीणा की आत्महत्या के बाद का वीडियो आया सामने, नजर आए ये तीन शख्स, अब पुलिस का बड़ा फैसला
Advertisement

वीडियोज

Breaking | US Iran Ceasefire Update: ईरान के साथ संभावित डील पर ऐसा क्या बोले Trump? | Hormuz
New Renault Duster 2026 road trip Review | #renaultduster #review #autolive
Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा केस में आज कोर्ट में क्या हुआ? | Supreme Court Hearing
Marco Rubio Taj Mahal Visit: ताजमहल देखने पहुंचे मार्को रुबियो | Breaking | US India Relations
US-Israel-Iran War: यूरेनियम छोड़ने से ईरान का इनकार | Breaking | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Marco Rubio India Visit: अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में पाकिस्तान के रोल पर भारत को आपत्ति? मार्को रुबियो ने दिया ये जवाब
अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता में PAK के रोल पर भारत को आपत्ति? मार्को रुबियो ने दिया जवाब
राजस्थान
Exclusive: अनु मीणा की आत्महत्या के बाद का वीडियो आया सामने, नजर आए ये तीन शख्स, अब पुलिस का बड़ा फैसला
अनु मीणा की आत्महत्या के बाद का वीडियो आया सामने, नजर आए ये तीन शख्स, अब पुलिस का बड़ा फैसला
इंडिया
भारत आ रहे 114 राफेल लड़ाकू विमान, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
भारत आ रहे 114 राफेल, सरकार ने कर दिया रास्ता साफ, IAF की ताकत देख कांप उठेंगे शहबाज-मुनीर!
क्रिकेट
Vaibhav Sooryavanshi IPL 2026: 15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
15 साल की उम्र में बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और खिताब
बॉलीवुड
Raja Shivaji BO Day 24: चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, कमाई में आया जबरदस्त उछाल, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
चौथे संडे फिर 'राजा शिवाजी' की दहाड़ से गूंजा बॉक्स ऑफिस, इतिहास रचने से इंचभर है दूर
हेल्थ
Explained: आंत-पेट में ऑक्सीजन पहुंचना बंद, शरीर में खून के थक्के और किस्सा खत्म! कितनी गर्मी झेलने के बाद कैसे हो जाती मौत?
आंत-पेट में ऑक्सीजन पहुंचना बंद, शरीर में खून के थक्के और किस्सा खत्म! गर्मी से कैसे होती मौत?
विश्व
Hajj 2026: हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
हज 2026 की शुरुआत, मक्का में 15 लाख से ज्यादा हाजियों के पहुंचने की तैयारी, सऊदी में कैसे हैं इंतजाम?
ट्रेंडिंग
Viral Video: तपती गर्मी में प्यास के लिए जद्दोजहद, खाईं में उतरकर पानी भरती लड़कियों का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
तपती गर्मी में प्यास के लिए जद्दोजहद, खाईं में उतरकर पानी भरती लड़कियों का वीडियो देख आ जाएंगे आंसू
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
ENT LIVE
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
Bhushan Kumar की ‘DRAGON’ का धमाकेदार glimpse out, NTR-Prashanth Neel ने बढ़ाया hype
ENT LIVE
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
“Chand Mera Dil” देख भावुक हुए Fans, Lakshya-Ananya की Love Story ने जीता दिल
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Embed widget