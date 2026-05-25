देशभर में लगातार बढ़ती महंगाई के बीच आम जनता को एक और बड़ा झटका लगा है.पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर भारी बढ़ोतरी की गई है. राजस्थान की राजधानी जयपुर में पेट्रोल 2.82 रुपये प्रति लीटर और डीजल 2.72 रुपये प्रति लीटर महंगा हो गया है. नई कीमतों के बाद जयपुर में पेट्रोल 112.69 रुपये प्रति लीटर और डीजल 97.81 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है. लगातार बढ़ती कीमतों ने आम लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

बताया जा रहा है कि 15 मई को पहली बार पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी बढ़ोतरी की गई थी.उस समय पेट्रोल 3.25 रुपये और डीजल 3.02 रुपये प्रति लीटर महंगा हुआ था. इसके बाद से अब तक कुल चार बार तेल की कीमतों में इजाफा हो चुका है.पिछले 10 दिनों में पेट्रोल करीब 7.94 रुपये प्रति लीटर और डीजल 7.57 रुपये प्रति लीटर महंगा हो चुका है. लगातार बढ़ती कीमतों के कारण लोगों का घरेलू बजट पूरी तरह बिगड़ता जा रहा है.

ईरान-इजराइल तनाव के बीच महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल

विशेषज्ञों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल इसकी सबसे बड़ी वजह है. ईरान और इजराइल के बीच जारी तनाव और युद्ध जैसी स्थिति के कारण वैश्विक तेल बाजार प्रभावित हुआ है.पहले जो क्रूड ऑयल लगभग 70 डॉलर प्रति बैरल मिल रहा था, उसकी कीमत अब 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई है.महंगे कच्चे तेल के कारण पेट्रोलियम कंपनियों की लागत बढ़ गई है और वे लगातार ईंधन के दाम बढ़ाकर घाटे की भरपाई कर रही हैं.

गाजियाबाद: 'ईद पर बकरा नहीं, केक...', BJP विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लिखी चिट्ठी, NSA के तहत कार्रवाई की मांग

बढ़ती ईंधन कीमतों से महंगाई की मार, हर वर्ग प्रभावित

तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब हर क्षेत्र में साफ दिखाई देने लगा है. ट्रांसपोर्ट महंगा होने से फल, सब्जियों और रोजमर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ रहे हैं. सब्जी मंडियों में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही हैं. वहीं बस, टैक्सी और माल ढुलाई का किराया भी बढ़ गया है.इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है. खासकर मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के लिए खर्च संभालना मुश्किल होता जा रहा है.

पर्यटन उद्योग भी इस महंगाई की मार झेल रहा है. यात्रा खर्च बढ़ने से पर्यटकों की संख्या कम होने की आशंका जताई जा रही है.होटल, ट्रैवल और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि लगातार बढ़ती ईंधन कीमतों के कारण कारोबार प्रभावित हो रहा है.

महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी, हरियाणा,पंजाब में गर्मी से लोगों का बुरा हाल, दिल्ली में हो सकती है बारिश

विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह बढ़ती रहीं तो आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल और महंगे हो सकते हैं.ऐसे में आम जनता को महंगाई से राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है.