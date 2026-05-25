गाजियाबाद की लोनी सीट से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने ईद पर बकरा नहीं काटने की मांग की है. उन्होंने डीसीपी ग्रामीण को चिट्टी लिखकर मांग की कि मुसलमान ईद के त्योहार पर बकरा नहीं बल्कि बकरे का केक काटें. इसके साथ ही उन्होंने लोनी में अवैध पशु बाजार और कुर्बानी पर कठोर कार्रवाई करने की मांग की है.

लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने डीसीपी ग्रामीण गाजियाबाद को पत्र लिखकर लोनी को एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस क्षेत्र से आच्छादित बताते हुए लोनी क्षेत्र में अवैध पशु बाजार, खुले में पशुओं की बिक्री एवं कुर्बानी पर कठोर कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा कि हिंडन एयरफोर्स स्टेशन के पास होने की वजह से लोनी क्षेत्र एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस से आच्छादित है.

एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस के नियम का हवाला

बीजेपी विधायक ने कहा कि एयरफोर्स स्टेशन होने की वजह से यहां पशुओं का कटान, मांस-हड्डी एकत्रीकरण एवं मांसाहारी गतिविधियों के संचालन को लेकर विशेष नियम लागू हैं. इसके बावजूद क्षेत्र के विभिन्न बाजारों में खुलेआम बकरे, कटरे एवं भैंस आदि की बिक्री की शिकायतें लगातार प्राप्त हो रही हैं जो कि अत्यंत चिंताजनक है.

सड़कों और बाजारों में पशुओं की खुलेआम बिक्री से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. इससे क्षेत्र में गंदगी और अव्यवस्था का माहौल बन गया है. विधायक ने यह भी कहा कि कुछ कट्टरपंथी तत्वों प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी दिए जाने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं. जिससे क्षेत्र का सांप्रदायिक माहौल खराब होने की आशंका है.

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डीसीपी ग्रामीण को चिट्ठी लिखकर की माँग

विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कहा है कि एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस का उल्लंघन करने वालों, अवैध पशु बाजार संचालित करने वालों एवं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध रासुका सहित कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. साथ ही सभी पशु बाजारों को तत्काल प्रभाव से बंद कराया जाना चाहिए.

नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि मुसलमान ईद पर बकरा काटने की जगह बकरे की तस्वीर वाला केक काटकर सात्विक रूप से अपना त्योहार मनाएं, हम सब उनके साथ हैं. वहीं बीजेपी विधायक की माँग पर मुस्लिम समाज की ओर से तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही हैं. उन्होंने बीजेपी विधायक की मांग का विरोध किया है.

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