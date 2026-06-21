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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री

अजमेर: NEET एग्जाम सेंटर पर बुर्का पहनकर पहुंची छात्रा को रोका, हंगामे के बाद फिर ऐसे मिली एंट्री

NEET Re-Exam 2026: अजमेर में नीट री एग्जाम के एक केंद्र पर बुर्का पहन कर आई छात्रा को एंट्री ना देने पर जमकर हंगामा हुआ. इसके बाद NTA की गाइडलाइन दिखाई गई तो कई लोगों ने मामले में दखल दिया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 21 Jun 2026 02:14 PM (IST)
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देश भर में हो रहे नीट के री एग्जाम के बीच आज राजस्थान के अजमेर शहर के एक केंद्र पर बुर्का पहन कर आई छात्रा को एंट्री देने से रोके जाने पर देर तक हंगामा हुआ. राजस्थान के ही ब्यावर जिले की रहने वाली कुलसुम नाम की अभ्यर्थी अजमेर शहर के सावित्री इलाके में स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सेंटर पर बुर्के में परीक्षा देने के लिए पहुंची. बुर्का पहनने की वजह से कुलसुम को एंट्री देने से मना कर दिया गया. 

इस दौरान केंद्र व्यवस्थापक और सुरक्षा के लिए मौजूद पुलिसकर्मियों के साथ कुलसुम और उसके बुजुर्ग पिता मोहम्मद आरिफ की काफी देर तक बहस हुई. केंद्र के गेट पर लगे सुरक्षाकर्मी उसे बुर्के में एंट्री देने को कतई तैयार नहीं थे. कुलसुम ने इसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की गाइडलाइन खोलकर दिखाई तो कई दूसरे लोगों ने भी इस मामले में दखल दिया. 

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हंगामें के चलते अजमेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु पहुंचे केंद्र पर

मीडिया कर्मियों के मौके पर पहुंचने के बाद सुरक्षा जांच पूरी होने पर छात्रा कुलसुम को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दे दी गई. हालांकि, गेट पर हुए विवाद और हंगामे के कारण उसे करीब एक घंटे तक इंतजार करना पड़ा. घटना की जानकारी मिलने पर अजमेर के जिला कलेक्टर लोकबंधु भी परीक्षा केंद्र पहुंचे और उन्होंने कहा कि परीक्षा से संबंधित सभी निर्धारित गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराया जा रहा है. 

वहीं, बुर्का पहनने के कारण प्रवेश से रोके जाने पर कुलसुम और उनके पिता मोहम्मद आरिफ ने कड़ा विरोध जताया. उनका कहना था कि मई में आयोजित परीक्षा के दौरान भी उन्हें बुर्का पहनकर ही प्रवेश दिया गया था और इस बार भी वे समय से पहले केंद्र पर पहुंच गए थे, इसलिए उन्हें रोका नहीं जाना चाहिए था.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 21 Jun 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Ajmer News NEET Re Exam RAJASTHAN NEWS NEET 2026
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