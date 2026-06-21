राजस्थान के जोधपुर से एक दिल को भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है. इस दौरान जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर की मौजूदगी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उस समय भावुक माहौल बन गया, जब एक महिला नर्सिंगकर्मी अपने ट्रांसफर की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री के पास पहुंच गई.

मंत्री के पास पहुंचने के बाद वे अपने ट्रांसफर को लेकर पैरों में गिर कर गुहार लगाने लगी. जिसे देखकर हर कोई भावुक हो गया. इस पर मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा महिला नर्सिंगकर्मी को आश्वासन दे दिया गया है. साथ ही उसकी मांग के निस्तारण का भरोसा दिलाया है.

ट्रांसफर की अर्जी सौंप पैरों में गिरी महिला

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार महिला नर्सिंगकर्मी ने स्वास्थ्य मंत्री को अपनी समस्या बताते हुए स्थानांतरण की अर्जी सौंपी. इस दौरान वह भावुक हो गई और मंत्री के चरणों में बैठकर अपनी परेशानी बताते हुए ट्रांसफर करने की गुहार लगाने लगी. महिला ने कहा कि उसकी व्यक्तिगत और पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए उसका स्थानांतरण किया जाए.

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कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने महिला को संभाला और उसकी बात मंत्री तक पहुंचाई. स्वास्थ्य मंत्री ने भी महिला की अर्जी लेकर मामले को नियमानुसार देखने का आश्वासन दिया. घटना के दौरान कुछ समय के लिए कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों का ध्यान भी इस ओर केंद्रित हो गया.

सोशल मीडिया पर वायरल है घटना का वीडियो

इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. हालांकि, स्थानांतरण को लेकर क्या निर्णय होगा, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है. महिला नर्सिंगकर्मी की भावुक अपील ने एक बार फिर सरकारी कर्मचारियों की स्थानांतरण संबंधी समस्याओं और उनसे जुड़ी मानवीय परिस्थितियों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है. फिलहाल महिला को आश्वस्त किया गया है जल्द ही उसकी मांग का निस्तारण किया जाएगा.

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