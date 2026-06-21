राजस्थान: नमक के कचरे से बन रही थी पोटाश, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का छापा, कई गोदाम सील

राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों के साथ हो रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (VKI) में अचानक छापेमारी कर मंत्री ने नकली और बिना अनुमति वाले कृषि उत्पादों का बड़ा रैकेट पकड़ा.

छापेमारी के दौरान सबसे चौंकाने वाला खुलासा नंदी फर्टिलाइजर्स की इकाई में हुआ, जहां नमक के अपशिष्ट (कचरे) से म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) बनाया जा रहा था. यह नकली पोटाश किसानों को असली उत्पाद के रूप में बेची जा रही थी. मंत्री ने इसे किसानों के साथ सीधा धोखा बताया.

SIR में नंबर वन बना राजस्थान, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने थपथपाई इन लोगों की पीठ

बिना लाइसेंस कई उत्पाद बरामद

समृद्धि सर्विसेज (रोड नंबर-7) और चित्तारी एग्री केयर कंपनी समेत तीन स्थानों पर छापा मारा गया. इन जगहों पर बिना अनुमति बायो स्टिमुलेंट और ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पाए गए जो लाइसेंस में शामिल ही नहीं थे. राजस्थान में बायो स्टिमुलेंट की बिक्री पर पहले से रोक है, इसके बावजूद इनकी सप्लाई की जा रही थी.

पूरे राज्य में जांच अभियान शुरू

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों की मेहनत और फसलों की उर्वरता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने सभी संदिग्ध इकाइयों की बिक्री तुरंत रोकने, सैंपल जांच कराने और दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

पूरे राजस्थान में ऐसे गोदामों और इकाइयों की विशेष जांच अभियान चलाने का आदेश जारी किया गया है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि नकली खाद और जैविक उत्पाद किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ भूमि की उर्वरता को भी नष्ट करते हैं. इस छापेमारी के बाद कृषि विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है और संदिग्ध इकाइयों की जांच तेज कर दी गई है.

CM भजनलाल शर्मा ने आबूराज में किया योग, बोले- PM मोदी के प्रयास ने इसे सीमाओं के पार पहुंचाया