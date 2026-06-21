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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: नमक के कचरे से बन रही थी पोटाश, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का छापा, कई गोदाम सील

राजस्थान: नमक के कचरे से बन रही थी पोटाश, कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का छापा, कई गोदाम सील

Jaipur News In Hindi: वीकेआई क्षेत्र में कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के नेतृत्व में छापेमारी में नमक के कचरे से पोटाश बनाने का खुलासा हुआ है. बायो स्टिमुलेंट, बायो फर्टिलाइजर और नकली पोटाश बरामद.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 21 Jun 2026 11:53 AM (IST)
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राजस्थान के कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने किसानों के साथ हो रहे फर्जीवाड़े के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र (VKI) में अचानक छापेमारी कर मंत्री ने नकली और बिना अनुमति वाले कृषि उत्पादों का बड़ा रैकेट पकड़ा. 

छापेमारी के दौरान सबसे चौंकाने वाला खुलासा नंदी फर्टिलाइजर्स की इकाई में हुआ, जहां नमक के अपशिष्ट (कचरे) से म्यूरेट ऑफ पोटाश (MOP) बनाया जा रहा था. यह नकली पोटाश किसानों को असली उत्पाद के रूप में बेची जा रही थी. मंत्री ने इसे किसानों के साथ सीधा धोखा बताया. 

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बिना लाइसेंस कई उत्पाद बरामद

समृद्धि सर्विसेज (रोड नंबर-7) और चित्तारी एग्री केयर कंपनी समेत तीन स्थानों पर छापा मारा गया. इन जगहों पर बिना अनुमति बायो स्टिमुलेंट और ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर पाए गए जो लाइसेंस में शामिल ही नहीं थे. राजस्थान में बायो स्टिमुलेंट की बिक्री पर पहले से रोक है, इसके बावजूद इनकी सप्लाई की जा रही थी.

पूरे राज्य में जांच अभियान शुरू

कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि किसानों की मेहनत और फसलों की उर्वरता के साथ कोई खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने सभी संदिग्ध इकाइयों की बिक्री तुरंत रोकने, सैंपल जांच कराने और दोषी पाए जाने पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं.

पूरे राजस्थान में ऐसे गोदामों और इकाइयों की विशेष जांच अभियान चलाने का आदेश जारी किया गया है. मंत्री ने स्पष्ट किया कि नकली खाद और जैविक उत्पाद किसानों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के साथ-साथ भूमि की उर्वरता को भी नष्ट करते हैं. इस छापेमारी के बाद कृषि विभाग ने सभी जिलों को अलर्ट कर दिया है और संदिग्ध इकाइयों की जांच तेज कर दी गई है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 21 Jun 2026 11:51 AM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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