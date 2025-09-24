सीकर में बवाल, रेप के आरोपी को पकड़ने गई नागौर पुलिस के साथ मारपीट

सीकर जिले के धोद में रेप के आरोपी को पकड़ने आई नागौर पुलिस के साथ मारपीट की घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. मंगलवार (23 सितंबर) को नागौर पुलिस की एक टीम धोद क्षेत्र में रेप के फरार आरोपी की तलाश में दबिश देने पहुंची थी.

जैसे ही पुलिसकर्मी आरोपी के घर पहुंचे, स्थानीय लोगों ने पहले मौखिक विरोध किया और देखते ही देखते मामला हाथापाई और हिंसक झड़प में बदल गया. पुलिस टीम के साथ बदसलूकी, धक्का-मुक्की और मारपीट की गई, जिसमें पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव और भय का माहौल है .

क्या है पूरा मामला?

नागौर से आई पुलिस टीम पर हमला उस समय हुआ जब वे धोद थाना क्षेत्र में रेप के आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तलाशी ले रहे थे. आरोपी के परिवार और समर्थकों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया. सूत्रों के अनुसार, गांव वालों ने पुलिस के साथ हाथापाई की, डंडों और लाठियों से हमला किया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हमले में पुलिस टीम के कई सदस्य घायल हो गए जबकि कुछ को मौके से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी. हमलावरों ने पुलिस की सरकारी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और कुछ वाहन क्षतिग्रस्त हो गए .

पुलिस कार्रवाई और हालात

मारपीट और हमले की सूचना मिलते ही धोद पुलिस और जिला पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस ने हालात पर काबू पाने के लिए अतिरिक्त बल बुलाया और गांव में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया. इसके बाद कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा .

साथ ही पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी बाहरी अपराधी अथवा दोषी को पकड़ने गई टीम के साथ इस प्रकार की हिंसा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी. गांव में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है ताकि दोबारा कोई अप्रिय घटना न हो सके .

राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया

घटना के बाद क्षेत्र की जनता में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और ग्रामीणों की आक्रामकता को लेकर चर्चा गर्म है. स्थानीय नेताओं ने दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है तो वहीं पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि ऐसे मामलों में कानूनी प्रक्रिया पूरी कड़ाई से लागू की जाएगी. सामाजिक संगठनों ने भी महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे अपराधों पर चिंता जताई है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है .

सीकर जिले के धोद में पुलिस टीम पर हुआ यह हमला न सिर्फ कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करता है, बल्कि पुलिस की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती बन गया है. फिलहाल पुलिस ने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है और जांच जारी है. दोषियों के खिलाफ जल्द ही चार्जशीट दाखिल कर न्यायिक प्रक्रिया तेज की जाएगी.