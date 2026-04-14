भिवाड़ी: वेतन वृद्धि को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन जारी, कंपनी के बाहर हड़ताल पर बैठे मजदूर



भिवाड़ी में वेतन वृद्धि को लेकर श्रमिकों का प्रदर्शन जारी है. पथरेडी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित मदरसन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के गेट के बाहर मंगलवार (14 अप्रैल) सुबह 7 बजे से सैकड़ों मजदूरों हड़ताल पर बैठ गए हैं. करीब 1000 से 2000 तक महिला और पुरुष कर्मचारी कंपनी गेट के सामने जमा हो गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी.

कर्मचारियों की मुख्य मांगें वेतन में उचित वृद्धि, काम के घंटों में सुधार और कंपनी के उच्च अधिकारियों द्वारा कथित अभद्र व्यवहार, मारपीट व धमकियों को रोकना है. मजदूरों का आरोप है कि उन्हें कंपनी से निकालने की धमकियां देकर प्रताड़ित किया जाता है.

कंपनी में काम करते हैं 8 हजार से ज्यादा कर्मचारी

कंपनी में कुल 8000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, जिनमें से बड़ी संख्या में मजूदर मंगलवार को गेट पर धरना देने के लिए बैठ गए. मौके पर भिवाड़ी पुलिस की भारी तैनाती की गई है. चोपानकी थाना अधिकारी सहित उच्च अधिकारी मौजूद हैं और मजदूरों को समझाने-बुझाने का प्रयास कर रहे हैं.

हालांकि, अभी तक मामला शांत नहीं हुआ है और धरना जारी है. बड़ी संख्या में महिला कर्मचारी भी प्रदर्शन में शामिल हैं. पुलिस द्वारा धरना प्रदर्शन कर रहे मजदूरों से बातचीत का दौर जारी है. मजदूर वेतन वृद्धि और अन्य उचित मांगों को लेकर अड़े हुए हैं.

कंपनी प्रबंधन ने पुलिस को दी सूचना

कंपनी प्रबंधन ने तुरंत चोपानकी थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस बल पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करने में लगा हुआ है. फिलहाल कोई हिंसा या तोड़फोड़ की खबर नहीं है, लेकिन तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है. मजदूरों द्वारा कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है.

साथ ही उचित वेतन के लिए मांग की जा रही है. बता दें हरियाणा सरकार के 35 प्रतिशत वेतन में वृ्द्धि के बाद यूपी के नोएडा में मजदूरों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है. जहां कई सौ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है.

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