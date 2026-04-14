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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानपहले रोटी का लालच देकर बुलाया, फिर JCB से लटकाकर मार डाला, जोधपुर में कुत्ते की बेरहमी से हत्या

पहले रोटी का लालच देकर बुलाया, फिर JCB से लटकाकर मार डाला, जोधपुर में कुत्ते की बेरहमी से हत्या

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर में एक युवक ने बेहरमी से कुत्ते को जेसीबी पर लटकाकर मार डाला. युवक की क्रूरता का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: धीरज गुप्ता | Updated at : 14 Apr 2026 10:36 AM (IST)
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जोधपुर शहर से इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए एक कुत्ते की बेरहमी से हत्या कर दी, आरोपी ने कुत्ते को JCB मशीन से लटकाकर बेरहमी से मार डाला. इस पूरी वारदात का लाइव वीडियो CCTV में कैद हो गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

घटना को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक, पीड़ित का नाम मनोज कुमार गहलोत है, जो जोधपुर के निवासी हैं. उन्होंने बताया कि उनका पालतू डॉग “Boss” 12 अप्रैल 2026 की रात को रोजाना की तरह बाहर घूमने निकला था. इसी दौरान वह पास में स्थित SNY Greens ILP कंपनी परिसर में पहुंच गया.

रोटी लालच देकर की कुत्ते की हत्या

आरोप है कि कंपनी के स्टाफ ने पहले रोटी का लालच देकर श्वान को अपने पास बुलाया, फिर उसे बांध दिया. इसके बाद जेसीबी मशीन की मदद से उसे ऊपर उठाकर बेरहमी से मार दिया गया. इतना ही नहीं, हत्या के बाद आरोपी श्वान के शव को बोरणाडा स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क में फेंककर फरार हो गए.

सीसीटीवी में कैद हुई आरोपी की क्रूरता

13 अप्रैल को जब “Boss” घर नहीं लौटा तो मालिक ने उसकी तलाश शुरू की. तलाश के दौरान मेडिकल डिवाइस पार्क, बोरणाडा में श्वान का शव मिला. इसके बाद आसपास लगे CCTV कैमरों की जांच की गई, जिसमें पूरी घटना का खुलासा हुआ और JCB मशीन व कंपनी स्टाफ की संलिप्तता सामने आई.

पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुटी

पीड़ित ने इस मामले में पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए CCTV फुटेज भी सौंप दी है. फिलहाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है. जोधपुर सामने आई यह घटना न सिर्फ एक कुत्ते की हत्या है, बल्कि इंसानियत का भी कत्ल है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 14 Apr 2026 10:36 AM (IST)
Tags :
Jodhpur Police Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
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