पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी, अश्लील वीडियो मामले में किए गए थे निष्कासित

बाड़मेर से पूर्व विधायक मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी के बाद अब पश्चिमी राजस्थान की तपिश दिल्ली तक नजर आ रही है. मेवाराम जैन की वापसी के विरोध में बायतु विधायक मध्य प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, सांसद मेदाराम बेनीवाल पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं लेकिन अब मेवाराम जैन की पार्टी में वापसी हो चुकी है. प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मेवाराम जैन को एक बार फिर पार्टी में शामिल कर शुभकामनाएं दी है.

दरअसल, पूर्व विधायक मेवाराम के खिलाफ एक महिला ने 20 दिसंबर 2023 को जोधपुर में गैंगरेप का मामला दर्ज कराया था. पुलिस ने पॉक्सो सहित 18 धाराओं में मामला दर्ज किया था. पीड़िता का यह भी आरोप था कि जब मेवाराम विधायक था तो रसूख के दम पर उसने कार्रवाई नहीं होने दी.

साल 2024 में डोटासरा ने मेवाराम को किया था निलंबित

इसके बाद कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने 5-6 जनवरी 2024 की रात 12 बजे पार्टी से निलंबित कर दिया था. इसमें उन्होंने लिखा- मेवाराम के अनैतिक कार्य से स्पष्ट होता है कि उन्होंने कांग्रेस के संविधान के खिलाफ आचरण किया है. पूर्व विधायक का महिला के साथ 5 जनवरी को भी सोशल मीडिया पर अश्लील वीडियो शेयर हुआ था.

साल 2023 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे मेवाराम

पूर्व विधायक मेवाराम जैन को कांग्रेस ने चार बार टिकट देकर चुनाव लड़वाया था. तीन बार लगातार विधायक बनने के बाद साल 2023 के विधानसभा चुनाव में मेवाराम जैन निर्दलीय प्रत्याशी डॉ. प्रियंका चौधरी से चुनाव हार गए थे.

मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी का विरोध

आपको बता दें मेवाराम जैन की वापसी को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है. स्थानीय विधायक और संसद की नाराजगी के बावजूद में मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी हुई है .ऐसे में अंतर्कलह भी खुलकर सामने आई. इसके बाद नेताओं ने दिल्ली डेरा डाला. हालांकि नेताओं के विरोध का कोई खास असर नजर नहीं आया और एक बार फिर मेवाराम जैन की कांग्रेस में एंट्री हो गई है.