हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'आपदा प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज न देना निराशाजनक', PM मोदी के दौरे पर बोले डोटासरा

'आपदा प्रभावितों के लिए विशेष पैकेज न देना निराशाजनक', PM मोदी के दौरे पर बोले डोटासरा

Govind Singh Dotasra News: राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा कि PM मोदी ने कांग्रेस की पूर्व सरकार पर तथ्यहीन आरोप तो लगाए हैं लेकिन परीक्षाओं में पेपर लीक पर कुछ नहीं कहा.

By : मुबारिक खान | Edited By: अजीत | Updated at : 25 Sep 2025 09:09 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे पर टिप्पणी करते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा ने सरकार को घेरा है. उन्होने कहा कि अतिवृष्टि से आहत किसानों, जिनके खेत, बगान और फसलें बह गईं, जिन प्रदेशवासियों के मकान और मवेशी बह गए, 200 से अधिक लोगों की मौत हो गई, उनकी सहायता के लिए पीएम की ओर से कोई विशेष पैकेज घोषित नहीं करना निराशाजनक है. 

डोटासरे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने केवल पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों को कोसने का काम किया है और आज जिस जीएसटी के गलत क्रियान्वयन से देशवासियों को लूटने का काम केंद्र सरकार ने किया, उसमें सुधारों को लेकर अपनी ही पीठ थपथपा रही है, जबकि जीएसटी की लूट पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए.

PM ने मानगढ़ के विकास को लेकर नहीं की बात- डोटासरा

कांग्रेस नेता डोटासरा ने आगे कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द मोदी ने ना तो मानगढ़ के विकास की बात कही और ना ही उसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की बात कही, ना प्रदेश में पूर्व स्वीकृत बांसवाड़ा-रतलाम रेल परियोजना को बंद करने के कारण बताये जबकि यह रेल परियोजना वांगड़ के विकास के लिए जरूरी थी. इस परियोजना का कार्य भी पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के शासन में प्रारम्भ हो गया था. 

'पेपर लीक होने के मुद्दों पर PM ने कुछ नहीं कहा'

उन्होंने ये भी कहा, ''प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर अनर्गल, तथ्यहीन आरोप तो लगाए हैं लेकिन यूजीसी नेट सहित देशभर में बड़ी संख्या में आयोजित होने वाली नीट परीक्षा और अन्य भाजपा शासित गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा और उत्तरप्रदेश में बड़ी परीक्षाओं के पेपर लीक होने के मुद्दों पर कुछ नहीं बोला.

कांग्रेस की पूर्व सरकार को कोसना हताशा का संकेत- डोटासरा

गोविन्द सिंह डोटासरा ने कहा, ''राजस्थान में पेपर लीक रोकने के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन में देश का सबसे बड़ा कानून बनाया गया, जिसका अनुसरण बड़े पैमाने पर देशभर में पेपर लीक की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार ने भी किया और नकल विरोधी कानून देश में लागू किया था. उस समय केंद्र सरकार ने पेपर लीक की समस्या को देशव्यापी समस्या बताया था लेकिन आज प्रदेश में राजनीतिक उद्देश्य से कांग्रेस की पूर्व सरकार को प्रधानमंत्री कोसने का काम कर रहे हैं जो कि उनकी हताशा इंगित करता है.

About the author मुबारिक खान

मुबारिक खान को पत्रकारिता में करीब 8 सालों का अनुभव है. उन्होंने राजस्थान की राजनीतिक खबरों के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन और मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी ख़बरों की रिपोर्टिंग की है. 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजस्थान की अलग-अलग विधानसभा सीटों पर ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की. आनंदपाल एनकाउंटर और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की मैडम माया पर स्टोरी ने खूब सुर्खियां बटोरी. मुबारिक खान ने राजस्थान यूनिवर्सिटी से स्नातक की पढ़ाई करने के बाद बीजेएमसी में डिप्लोमा प्राप्त किया.
Published at : 25 Sep 2025 09:08 PM (IST)
और पढ़ें
