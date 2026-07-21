INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan Weather: राजस्थान में फिर लौटा मानसून, सीकर में भारी बारिश से जलभराव, अगले 5 दिन का अलर्ट जारी

Rajasthan Weather: राजस्थान में फिर लौटा मानसून, सीकर में भारी बारिश से जलभराव, अगले 5 दिन का अलर्ट जारी

Rajasthan Monsoon Revival: राजस्थान में दो सप्ताह के अंतराल के बाद मानसून फिर सक्रिय हो गया है. कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है. IMD ने अगले 5 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 21 Jul 2026 10:54 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान में करीब दो सप्ताह के सूखे के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून एक बार फिर से पूरी तरह सक्रिय हो गया है. पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के पूर्वी हिस्से के कई जिलों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार से पांच दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में मानसूनी गतिविधियां सक्रिय रहने की संभावना है.

मौसम विभाग द्वारा मंगलवार (21 जुलाई) को जारी आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में प्रदेश के कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है:

  • सीकर: सर्वाधिक 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई.
  • झुंझुनूं (नवलगढ़): 9 सेंटीमीटर बारिश.
  • बारां (शाहाबाद): 8 सेंटीमीटर बारिश.

धौलपुर (बाड़ी और बसेड़ी) व झुंझुनूं: 7-7 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, धौलपुर और बारां जिलों के कुछ स्थानों पर भी भारी से अत्यधिक भारी वर्षा हुई है.

Dholpur News: 16 साल के नाबालिग की हत्या, जंगल में पत्थरों से कुचला मिला शव, ग्रामीणों का सड़क जाम

अगले 5 दिनों का अलर्ट: क्यों हो रही है बारिश?

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, उत्तर-पूर्वी राजस्थान और उससे सटे क्षेत्रों के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) बना हुआ है. साथ ही, मानसून ट्रफ अपनी सामान्य स्थिति से गुजर रही है. इसके प्रभाव से 22 से 26 जुलाई के बीच कोटा, जयपुर, भरतपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के अधिकतर क्षेत्रों में झमाझम बारिश होने की संभावना है. इस दौरान पूर्वी और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

सीकर में भारी बारिश से जलभराव, ट्रेनें रद्द

सोमवार (21 जुलाई) देर रात शुरू हुई तेज बारिश ने सीकर शहर की रफ्तार रोक दी है. शहर में जलभराव के कारण गंभीर स्थिति बन गई है. पुलिस लाइन और जिला कलेक्ट्रेट परिसर के आवासीय क्षेत्रों में पानी भर गया है. शहर की कई मुख्य सड़कों पर तीन से चार फुट तक पानी जमा हो गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. रेलवे यार्ड में पानी भरने के कारण रेल सेवाएं भी बाधित हुई हैं. उत्तर पश्चिम रेलवे के अनुसार, सीकर-रेवाड़ी और रेवाड़ी-जोधपुर ट्रेनों को आंशिक रूप से रद्द करना पड़ा है.

राजस्थान में अभी भी बारिश की कमी बरकरार

भले ही मानसून सक्रिय हो गया हो, लेकिन राज्य के जल संसाधन विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 20 जुलाई तक राजस्थान में सामान्य से 20.25 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है. राज्य अभी भी 'वर्षा की कमी' (Deficit Rainfall) की श्रेणी में बना हुआ है. जयपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर सहित 24 जिलों में अभी भी बारिश की कमी (-20 से -59 प्रतिशत) है. 15 जिलों में सामान्य वर्षा हुई है, जबकि केवल बीकानेर और चूरू जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है.

Dungarpur News: डूंगरपुर में SFI का प्रदर्शन, NTA के खिलाफ आक्रोश रैली, शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा.

Published at : 21 Jul 2026 10:53 PM (IST)
Tags :
Heavy Rain RAJASTHAN NEWS Rajasthan Monsoon
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan Weather: राजस्थान में फिर लौटा मानसून, सीकर में भारी बारिश से जलभराव, अगले 5 दिन का अलर्ट जारी
राजस्थान में फिर लौटा मानसून, सीकर में भारी बारिश से जलभराव, अगले 5 दिन का अलर्ट जारी
राजस्थान
Rajasthan: निकाय-पंचायत चुनाव से पहले BJP-कांग्रेस एक्टिव, भजनलाल सरकार के कामकाज का होगा टेस्ट
राजस्थान: निकाय-पंचायत चुनाव से पहले BJP-कांग्रेस एक्टिव, भजनलाल सरकार के कामकाज का होगा टेस्ट
राजस्थान
Rajasthan News: निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई, कई जगह बहुकोणीय मुकाबले की संभावना
राजस्थान: निकाय-पंचायत चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई, कई जगह बहुकोणीय मुकाबले की संभावना
राजस्थान
Dungarpur News: डूंगरपुर में दुबई से चल रहा था 160 करोड़ का साइबर फ्रॉड, मास्टरमाइंड दबोचा गया
राजस्थान: डूंगरपुर में दुबई से चल रहा था 160 करोड़ का साइबर फ्रॉड, मास्टरमाइंड दबोचा गया
Advertisement

वीडियोज

DR. Aarambhi: Aarambhi ने खोला सच, Tandon परिवार को सजा दिलाने अड़ी Nayra!
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद शेयर किया भावुक हेल्थ अपडेट, बोले- रिकवरी का मुश्किल दौर अब शुरू हुआ
BMW खरीदते वक्त Mileage कौन देखता है? Mileage नहीं, Experience मायने रखता है! Ft. Himanshu Arya
Ramayana में Ravi Dubey होंगे सबसे बड़ा Surprise Package? Yash ने किया बड़ा खुलासा
Lock Upp 2 से Yogesh Rawat हुए Evict, Fans ने Makers को किया ट्रोल, बोले- 'Unfair Elimination!'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पीएम आवास के बाहर धरने से पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में बोले राहुल- अब नहीं रुकेगी...
पीएम आवास के बाहर धरने से पुलिस ने हिरासत में लिया, गुस्से में बोले राहुल- अब नहीं रुकेगी...
दिल्ली NCR
CJP दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर नहीं देगी धरना, प्रवक्ता सौरभ दास ने बताई ये वजह
CJP दिल्ली पुलिस मुख्यालय पर नहीं देगी धरना, प्रवक्ता सौरभ दास ने बताई ये वजह
इंडिया
Explained: PM मोदी के घर के बाहर कांग्रेस का 'सरप्राइज प्रोटेस्ट'! क्या राहुल गांधी का धरना धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलाएगा?
क्या अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय? PM मोदी के घर के बाहर कांग्रेसी प्रदर्शन से कितना असर
बॉलीवुड
Dhamaal 4 BO Day 11 Worldwide: 'धमाल 4' ने मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म के उड़ाए परखच्चे, बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
धमाल 4' ने वर्ल्डवाइड मचाया तहलका, शाहिद कपूर की फिल्म को मात देकर बना दिया इतना बड़ा रिकॉर्ड
फ़ुटबॉल
अर्जेंटीना चीटिंग करके फाइनल में पहुंचा! क्रिस्टीयानो रोनाल्डो के एक कदम से मचा भयंकर बवाल; कर दिया ये काम
अर्जेंटीना चीटिंग करके फाइनल में पहुंचा! क्रिस्टीयानो रोनाल्डो के एक कदम से मचा भयंकर बवाल
राजस्थान
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
'तो यह दिन नहीं देखना पड़ता... ' मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी के धरने पर बोले अशोक गहलोत
इंडिया
Maharashtra Politics: शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
शिवसेना में फिर सियासी संग्राम! 6 सांसदों के दलबदल पर उद्धव गुट ने SC का खटखटाया दरवाजा
इंडिया
'वे कायर और....', जानें PM आवास के बाहर से पुलिस हिरासत में लेने पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी
'वे कायर और....', जानें PM आवास के बाहर से पुलिस हिरासत में लेने पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी
ENT LIVE
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
Ramayana में Lakshman बने Ravi Dubey, पत्नी Sargun Mehta का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल
ENT LIVE
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
Amitabh Bachchan ने सर्जरी के बाद दिया हेल्थ अपडेट, बोले- घर लौटने के बाद शुरू होती है असली रिकवरी
ENT LIVE
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
Shreya Kalra ने Ram Kapoor को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
Yash ने की Ravi Dubey की तारीफ, Ramayana में होंगे सबसे बड़ा सरप्राइज़
ENT LIVE
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Yogesh Rawat हुए Lock Upp 2 से बाहर, फैंस ने उठाए सवाल
Embed widget