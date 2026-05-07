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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोटा के अस्पातल में ऑपरेशन के बाद बाद बिगड़ी 6 महिलाओं की तबीयत, एक की मौत! लापरवाही के आरोप

कोटा के अस्पातल में ऑपरेशन के बाद बाद बिगड़ी 6 महिलाओं की तबीयत, एक की मौत! लापरवाही के आरोप

Kota News In Hindi: कोटा अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद छह महिलाओं की तबीयत बिगड़ी और उसमें एक की मौत हो गई. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अस्पताल पहुंचकर हालात का जायजा लिया.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 May 2026 01:04 PM (IST)
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राजस्थान के कोटा स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में सिजेरियन डिलीवरी के बाद छह महिलाओं की अचानक तबीयत बिगड़ने का मामला सामने आया है. इस घटना में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि बाकी पांच महिलाओं का अस्पताल में इलाज जारी है.

मृतक महिला की पहचान चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ निवासी 26 वर्षीय पायल के रूप में हुई है. राहत की बात यह है कि उसके नवजात बेटे की हालत ठीक है और उसे परिवार के साथ घर भेज दिया गया है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार, सोमवार देर रात से मंगलवार तड़के के बीच अस्पताल में 12 से 13 महिलाओं की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी. इनमें से छह महिलाओं की ऑपरेशन के करीब 8 से 10 घंटे बाद तबीयत बिगड़ने लगी. डॉक्टरों ने बताया कि महिलाओं का ब्लड प्रेशर और प्लेटलेट्स तेजी से कम हो गए थे. साथ ही पेशाब रुकने जैसी समस्या भी सामने आई, जो किडनी संक्रमण का संकेत माना जा रहा है. हालत गंभीर होने पर सभी महिलाओं को नेफ्रोलॉजी वार्ड में भर्ती किया गया, जबकि उनके नवजात बच्चों को एनआईसीयू में रखा गया.

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अस्पताल पहुंचकर ओम बिरला ने मरीजों का जाना हाल

मामले की गंभीरता को देखते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हाल जाना. उन्होंने इस घटना को दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण बताया. साथ ही कहा कि पूरे मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय मेडिकल टीम गठित की गई है. अस्पताल प्रशासन ने भी अलग-अलग जांच समितियां बनाई हैं, जो महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के कारणों की जांच करेंगी. डॉक्टरों का कहना है कि पांचों महिलाओं की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन अगले 72 से 96 घंटे तक उन्हें पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं माना जा सकता.

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Published at : 07 May 2026 01:04 PM (IST)
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