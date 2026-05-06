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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: निर्माणाधीन बिल्डिंग का खुला टैंक बना काल, 8 फीट गहरे पानी में डूबकर दो मासूम बच्चियों की मौत

जयपुर: निर्माणाधीन बिल्डिंग का खुला टैंक बना काल, 8 फीट गहरे पानी में डूबकर दो मासूम बच्चियों की मौत

Jaipur News In Hindi: घटनास्थल की तस्वीरें बेहद मार्मिक हैं. टैंक के किनारे पड़ी दोनों बच्चियों की चप्पलें इस हादसे की खामोश गवाह बनी हुई हैं.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 06 May 2026 09:35 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर के शिप्रापथ थाना इलाके की जगन्नाथपुरी सेकंड कॉलोनी में लापरवाही ने दो मासूम जिंदगियां छीन लीं. यहां एक निर्माणाधीन मकान के पास बने खुले पानी के टैंक में गिरने से दो बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई.

जानकारी के मुताबिक, जिस बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, वह पिछले करीब 10 दिनों से बंद पड़ा था. लेकिन वहां बने करीब 8 फीट गहरे पानी के टैंक को बिना ढके ही छोड़ दिया गया. यही लापरवाही इस बड़े हादसे की वजह बनी.

डूबकर निकल नहीं पाईं बच्चियां

मंगलवार देर शाम  5 साल की राधिका और 6 साल की गौसिया कॉलोनी में खेल रही थीं. खेलते- खेलते दोनों बच्चियां टैंक के पास पहुंचीं और अनजाने में उसमें गिर गईं. टैंक गहरा होने के कारण वे बाहर नहीं निकल सकीं और डूबने से उनकी मौत हो गई.

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टैंक के किनारे मिलीं बच्चियों की चप्पलें

घटनास्थल की तस्वीरें बेहद मार्मिक हैं. टैंक के किनारे पड़ी दोनों बच्चियों की चप्पलें इस हादसे की खामोश गवाह बनी हुई हैं. दोनों परिवार मूल रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं और जयपुर में किराए पर रहकर कामकाज करते हैं. राधिका के पिता दिव्यांग हैं और ट्राइसाइकिल पर मोबाइल कवर बेचकर परिवार का गुजारा करते हैं. वहीं गौसिया के पिता पेंटिंग का काम करते हैं.

सीसीटीवी फुटेज आए सामने

घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है और मामले की जांच जारी है. इस बीच, घटना से पहले के CCTV फुटेज भी सामने आए हैं, जिनमें दोनों बच्चियां टैंक के आसपास खेलती नजर आ रही हैं.

बिल्डिंग मालिक के खिलाफ एक्शन की मांग

शुरुआती जानकारी के मुताबिक निर्माणाधीन मकान भरतपुर के एक व्यक्ति का बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों ने इस हादसे के लिए सीधी तौर पर लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है और बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

'टैंक को ढक दिया जाता तो नहीं होता हादसा'

स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर टैंक को ढक दिया जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता. लोगों का कहना है कि यहां बच्चे रोज खेलते हैं, लेकिन सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं था. ऐसे निर्माण स्थलों की नियमित जांच होनी चाहिए. इसके साथ ही पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की भी मांग की गई है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 06 May 2026 09:24 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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