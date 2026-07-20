धौलपुर: 16 साल के नाबालिग की हत्या, जंगल में पत्थरों से कुचला मिला शव, ग्रामीणों का सड़क जाम

राजस्थान के धौलपुर जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में 16 वर्षीय नाबालिग की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. नाबालिग रविवार (19 जुलाई) को घर से भैंस चराने निकला था, लेकिन देर शाम तक वापस नहीं लौटा. परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की तो पंजाबीपुरा के पास निधारा गांव के जंगल में खेत की झाड़ियों के बीच उसका शव मिला. शव की हालत देखकर परिवार और ग्रामीणों के होश उड़ गए.

पत्थरों से कुचलकर की हत्या

परिजनों और पुलिस के मुताबिक बदमाशों ने नाबालिग की पत्थरों से कुचलकर बेरहमी से हत्या की. हत्या के बाद शव को छिपाने की भी कोशिश की गई. शव को पहले पॉलिथीन और बोरे से ढका गया, फिर उसके ऊपर भारी पत्थर रख दिए गए.

Dungarpur News: डूंगरपुर में SFI का प्रदर्शन, NTA के खिलाफ आक्रोश रैली, शिक्षा मंत्री का मांगा इस्तीफा

शुरुआती जांच में आशंका जताई जा रही है कि आरोपी वारदात के बाद सबूत मिटाना चाहते थे. पुलिस ने मौके से साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल टीम को भी बुलाया.

घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने रविवार देर रात बाड़ी-बसेड़ी मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया. लोगों ने आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग की. कई घंटों तक सड़क जाम रहने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं.

कलेक्टर और एसपी के आश्वासन के बाद खुला जाम

सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा. अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की और भरोसा दिलाया कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी, आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और पीड़ित परिवार को नियमानुसार हर संभव सहायता दी जाएगी. इसके बाद ग्रामीणों ने सोमवार को जाम खत्म कर दिया.

राजस्थान: डीडवाना में हिस्ट्रीशीटर दिनेश स्वामी के मकान पर चला बुलडोजर, परिजनों ने मचाया हंगामा

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी भेज दिया है. पूरे मामले की कई पहलुओं से जांच की जा रही है. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से मिले साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है.

फिलहाल इस निर्मम हत्या से इलाके में दहशत का माहौल है और लोग जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.