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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री गिरफ्तार! 900 करोड़ के घोटाले में फंसे कांग्रेस के महेश जोशी

राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री गिरफ्तार! 900 करोड़ के घोटाले में फंसे कांग्रेस के महेश जोशी

Rajasthan Jal Jeevan Mission Scam: ACB की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने जयपुर रेलवे स्टेशन के पास 'सन कॉलोनी' स्थित जोशी के आवास पर सुबह ही छापा मारा और करीब 5:00 बजे उन्हें गिरफ्तार कर ले गई. 

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: Mahima Pandey | Updated at : 07 May 2026 11:09 AM (IST)
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  • भ्रष्टाचार के आरोप में ईडी ने पहले भी जोशी को किया था हिरासत में.

राजस्थान एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने 'जल जीवन मिशन' (JJM)में हुए 900 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले में गुरुवार को एक बड़ी कार्रवाई की. इस कार्रवाई के तहत अशोक गहलोत की पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता महेश जोशी को  गिरफ्तार कर लिया है.  ACB की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने जयपुर रेलवे स्टेशन के पास 'सन कॉलोनी' स्थित जोशी के आवास पर सुबह-सुबह ही छापा मारा और पूछताछ के बाद सुबह करीब 5:00 बजे उन्हें गिरफ्तार कर ले गई. 

अप्रैल 2025 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने इसी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में पूर्व कैबिनेट मंत्री जोशी को हिरासत में लिया था.  जोशी को सात महीने तक जेल में रहना पड़ा था, लेकिन पिछले साल ही 3 दिसंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी.

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क्या है मामला?

यह मामला जल जीवन मिशन के तहत जारी किए गए टेंडरों में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है. ये मिशन केंद्र सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य हर घर नल पहुंचाना है. इस मामले में जोशी समेत अन्य पर चहेती कंपनी को टेंडर देने के बदले रिश्वत लेने का आरोप है. जांचकर्ताओं का आरोप है कि श्री गणपति ट्यूबवेल और श्री श्याम ट्यूबवेल नामक कंपनियों ने IRCON इंटरनेशनल द्वारा कथित तौर पर जारी किए गए जाली अनुभव प्रमाण पत्र जमा करके टेंडर हासिल किया था. इस मिशन में 9O0 करोड़ रुपए से अधिक के घोटाले का आरोप है, जिसमें श्री गणपति ट्यूबवेल पर फर्जी तरीके सेर 859.2 करोड़ रुपये को ठेका और श्याम ट्यूबवेल पर 120.25 करोड़ रुपये का टेंडर हासिल किया था.

22 लोगों के खिलाफ दर्ज है FIR

इस मामले में पूर्व एडिशनल चीफ सेक्रेटरी सुबोध अग्रवाल को भी गिरफ्तार किया गया है. घोटाले में अब तक 10 गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि वित्तीय सलाहकारों, मुख्य इंजीनियरों और अधीक्षण इंजीनियरों सहित 22 अधिकारियों के खिलाफ साल 2024 में ACB ने FIR दर्ज की थी. आरोपियों की सूची में JJM के वित्तीय सलाहकार सुनील शर्मा, तत्कालीन मुख्य अभियंता राम करण मीणा, दिनेश गोयल, अतिरिक्त मुख्य अभियंता अरुण श्रीवास्तव, रमेश चंद मीणा, परितोष गुप्ता, अधीक्षण अभियंता निरेल कुमार, विकास गुप्ता, महेंद्र प्रकाश सोनी, भगवान सहाय जाजू, जितेंद्र शर्मा और अधिशासी अभियंता विशाल सक्सेना सहित अन्य लोग शामिल हैं. फिलहाल, तीन आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं. जिन्हें भगौड़ा घोषित कर दिया गया है. ACB  ने उनकी संपत्ति की जानकारी जुटाकर कोर्ट में पेश की है. अब उनकी संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 07 May 2026 11:09 AM (IST)
Tags :
Mahesh Joshi Jal Jeevan Mission Scam RAJASTHAN NEWS
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