जोधपुर में आज निकलेगा RSS का भव्य घोष संचलन, मोहन भागवत करेंगे निरीक्षण

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के चार दिवसीय प्रांत स्तरीय घोष शिविर ‘मरु निनाद-2026’ के तहत शनिवार शाम जोधपुर शहर में भव्य घोष संचलन निकाला जायेगा. ये संचलन14 नवंबर 2026 को जोधपुर में शाम 4 बजे से निकाला जायेगा. इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. शहर के तीन अलग-अलग स्थानों से निकलने वाले संचलनों के स्वागत के लिए प्रमुख चौराहों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है. इस दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत जालोरी गेट चौराहे पर घोष संचलन का निरीक्षण करेंगे.

शिकारपुरा स्थित श्री राजाराम आश्रम में 12 से 15 नवंबर तक आयोजित हो रहे इस शिविर में करीब 5 हजार शिक्षार्थी भाग ले रहे हैं. वहीं, शिक्षण, व्यवस्था और प्रबंधन के लिए करीब 500 शिक्षक एवं अधिकारी भी शिविर में मौजूद हैं. शिविर में राजस्थान के 13 जिलों के स्वयंसेवक शामिल हुए हैं.

जालोरी गेट पर राजस्थानी परंपरा के साथ होगा स्वागत

जालोरी गेट चौराहे पर मरुधरा मातृशक्ति मंच की ओर से पथ संचलन का विशेष स्वागत किया जाएगा. यहां राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा में सजी महिलाएं प्रदेश की संस्कृति और परंपराओं की झलक प्रस्तुत करेंगी. आयोजन में बहनें नवदुर्गा के स्वरूप में नजर आएंगी. 51 बहनें सिर पर कलश धारण कर स्वागत करेंगी, जबकि 51 बहनें आरती की थाल सजाकर संचलन का अभिनंदन करेंगी.

इसके अलावा 50 बहनों की ओर से रामायण पाठ किया जाएगा तथा पांच बहनें योगासन का प्रदर्शन करेंगी. अहिल्याबाई होल्कर, रानी लक्ष्मीबाई और रानी अब्बक्का के वेश में सजी महिलाएं भी विशेष आकर्षण रहेंगी.

घोष संचलन के लिए जालोरी गेट चौराहे को भव्य रूप से सजाया गया है. पथ संचलन मार्ग पर राष्ट्र सेविका समिति की बहनों ने देर रात एक बजे तक आकर्षक रंगोलियां बनाईं.

शहर के प्रमुख चौराहों पर भी होंगे स्वागत कार्यक्रम

पथ संचलन के स्वागत के लिए शहर के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी विशेष आयोजन किए गए हैं. नई सड़क चौराहे पर व्यापार संघों की ओर से स्वागत किया जाएगा. यहां क्रीड़ा भारती की ओर से मलखंभ सहित विभिन्न शारीरिक कौशलों का प्रदर्शन होगा.

रेलवे स्टेशन चौराहे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) की ओर से स्वामी विवेकानंद के स्वरूप में स्वागत किया जाएगा. सहकारी बाजार के सामने सेवा भारती और रणछोड़ मंदिर के सामने विभिन्न अखाड़ों की ओर से संचलन का अभिनंदन किया जाएगा.

गांधी मैदान से निकलने वाले संचलन का सी रोड पर दिव्यांग प्रतिभाओं की ओर से स्वागत होगा. जलजोग चौराहे को लघु उद्योग भारती की ओर से आकर्षक रूप से सजाया गया है. यहां शहर के उद्योगपति स्वागत करेंगे. इसके अलावा 12वीं रोड चौराहे पर बीजेपी और आखलिया चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद की ओर से स्वागत की तैयारियां की गई हैं.

15 नवंबर को होगा शिविर का समापन

प्रांत संघचालक हरदयाल वर्मा के अनुसार, घोष वर्ग का समापन 15 नवंबर को श्री राजाराम आश्रम में होगा. समापन समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और जनसमूह को संबोधित करेंगे. उल्लेखनीय है कि इससे पहले वर्ष 2014 में घोष वर्ग का आयोजन किया गया था. शहर के विभिन्न मार्गों पर चल रही तैयारियों और सामाजिक, धार्मिक एवं व्यापारिक संगठनों की भागीदारी से आज शनिवार को जोधपुर में पथ संचलन के स्वागत को लेकर विशेष आयोजन देखने को मिलेंगे.

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