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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानकोचिंग ड्रेस के ऊपर पिता के कपड़े पहने, अगवा की कोशिश के बाद डरी छात्रा

कोचिंग ड्रेस के ऊपर पिता के कपड़े पहने, अगवा की कोशिश के बाद डरी छात्रा

कोटा में कोचिंग छात्रा को अगवा करने की कोशिश का मामला सामने आया है. दरअसल कार सवार युवक ने छात्रा का हाथ पकड़कर खींचा. दहशत में छात्रा पिता के कपड़े पहनकर कोचिंग पहुंची.

Written By : आसिफ खान, कोटा |  Updated at : 10 Sep 2026 06:33 PM (IST)
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राजस्थान की कोचिंग सिटी कोटा में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ और उसे जबरन कार में बैठाने की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है. आरोप है कि पिछले कई दिनों से कार सवार कुछ युवक छात्रा का पीछा कर रहे थे. 7 सितंबर को हद तब हो गई, जब एक युवक ने छात्रा का हाथ पकड़कर उसे कार के अंदर खींचने की कोशिश की. 

छात्रा ने किसी तरह अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भागकर अपनी जान बचाई. परिजनों के मुताबिक, घटना के बाद छात्रा बुरी तरह सहम गई. डर का आलम यह रहा कि वह अगले दिन कोचिंग जाने के दौरान अपनी कोचिंग ड्रेस के ऊपर पिता के कपड़े पहनकर निकली, ताकि संदिग्ध युवक उसे पहचान न सकें.

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घटना पर छात्रा की मां ने क्या बताया?

छात्रा की मां ने बताया कि करीब चार-पांच दिनों से एक युवक कार से उनकी बेटी का पीछा कर रहा था. 7 सितंबर को बेटी ने गौर किया कि एक कार लगातार उसके पीछे चल रही है. उसने कार का नंबर भी नोट कर लिया. कुछ आगे जाने पर कार में बैठे युवक ने छात्रा का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के भीतर खींचने की कोशिश की. छात्रा ने साहस दिखाते हुए हाथ छुड़ाया और मौके से भाग निकली. घर पहुंचकर उसने परिजनों को पूरा वाकया बताया.

कोचिंग के बाहर फिर नजर आई काली थार

घटना के बाद छात्रा इतनी खौफजदा थी कि मंगलवार (8 सितंबर) को वह पिता के कपड़े पहनकर कोचिंग पहुंची. कोचिंग खत्म होने पर जब परिजन उसे लेने पहुंचे तो वहां एक काली थार खड़ी दिखाई दी. परिजनों का आरोप है कि उसमें वही युवक मौजूद थे, जिन्होंने छात्रा के साथ छेड़छाड़ और उसे कार में खींचने की कोशिश की थी. परिजनों ने वाहन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक तेज रफ्तार में गाड़ी भगाकर ले गया.

गांव के लोगों पर कार चढ़ाने की कोशिश

मामले की जानकारी आसपास के लोगों और गांव के ग्रामीणों को दी गई. इसके बाद संदिग्ध वाहन की तलाश शुरू हुई और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. फुटेज के आधार पर पता चला कि संदिग्ध कार पास की एक कॉलोनी में खड़ी है.

बुधवार (9 सितंबर) की सुबह कुछ ग्रामीण मौके पर पहुंचे. इसी दौरान चालक कार लेकर कॉलोनी से बाहर निकलने लगा. ग्रामीणों ने उसे रोकने और पकड़ने की कोशिश की तो आरोप है कि चालक ने लोगों पर कार चढ़ाने का प्रयास किया और तेज रफ्तार में फरार हो गया.

सफेद क्रेटा और काली थार पर शक

परिजनों का आरोप है कि पिछले तीन-चार दिनों से कुछ युवक सफेद क्रेटा और काली थार से छात्रा का पीछा कर रहे थे. घटना के बाद परिवार ने बोरखेड़ा थाने में शिकायत दर्ज कराई है. बोरखेड़ा थाना अधिकारी अजीत बागड़ोलिया ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वाहन नंबर के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल कर रही है. आरोपियों की पहचान और घटना की वास्तविक स्थिति सामने आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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About the author आसिफ खान, कोटा

15 साल के पत्रकारिता अनुभव के साथ आसिफ खान ABP News के साथ जुड़े हैं. आसिफ की नजर राजस्थान के कोटा संभाग की हर बड़ी खबर पर रहती है. क्राइम खबरों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है और कई बड़े मामलों की ग्राउंड रिपोर्टिंग उन्होंने की है.
तेज,सटीक और भरोसेमंद पत्रकारिता की कोशिश रही है.
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Published at : 10 Sep 2026 06:31 PM (IST)
Tags :
Kota News RAJASTHAN NEWS
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