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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थाननसीरुद्दीन शाह पर भड़के BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य, बहिष्कार की अपील

नसीरुद्दीन शाह पर भड़के BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य, बहिष्कार की अपील

हवा महल से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बहिष्कार की अपील की है. उन्होंने आरोप लगाया कि ये लोग देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 30 Oct 2026 03:04 PM (IST)
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फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह के बयान को लेकर जयपुर से हवामहल विधायक आचार्य बालमुकुंद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, "देश में कुछ इस प्रकार के भांड हैं, जिन भांडों से देश को खतरा है और मैं आज से इनका बहिष्कार करता हूं."

बीजेपी विधायक ने आगे कहा,  "संविधान की पुस्तक में ही लिखा हुआ है SIR का  विधि-विधान और वो नियम कायदे से काम, जिसको आप लोग चैलेंज कर रहे हैं, और जो मुक्त संस्थाएं हैं आप किस तरह के आरोप लगा रहे हैं.इसी चुनाव योग के दौरान तो आप भी कई बार जीते हैं, कई जगह जीते और कई जगह आपकी सीटें भी आईं, उसमें भी."

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बैलेट पेपर से चुनाव कराने पर उठाया सवाल 

आचार्य बालमुकुंद ने बैलेट पेपर से चुनाव की मांग पर तंज कसते हुए कहा, "आप कह रहे हो बैलेट पेपर से चुनाव कराओ,मशीन से कराओ, आप जिस तरीके से चाह रहे हो, हो क्या रहा है ? आपको जनता ने डिलीट कर दिया और अब आपको मतदान नहीं मिलने वाला है."

बालमुकुंद ने जनता से अपील करते हुए कहा, " मैं देवतुल्य जनता से अपील करता हूं कि ऐसे फिल्म एक्टर्स का बहिष्कार करें जो देश विरोधी ताकतों के साथ हैं और देश में अराजकता फैलाने के लिए लोगों को उत्तेजित करते हैं." उन्होंने आगे कहा कि इनकी कोई फिल्म, कोई विज्ञापन और इनके द्वारा कोई भी सामान बेचने का आग्रह सबका बहिष्कार करना चाहिए.

राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना 

बालमुकुंद आचार्य ने कांग्रेस और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और राबर्ट बाड्रा पर तंज कसते हुए कहा कि इन चार लोगों परिवारवादी पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है,न कि प्रधानमंत्री के पिताजी को गाली देने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कई पीएम मोदी की माता जी द्वारा मजदूरी कर परिवार चलाने का जिक्र किया.

इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष द्वारा चुनाव आयुक्त और SIR व वोट चोरी के आरोपों को नकार दिया और कहा कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है.ये सब अपनी हार से बौखलाए हुए हैं.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 30 Oct 2026 03:04 PM (IST)
Tags :
Naseeruddin Shah Balmukund Acharya RAJASTHAN NEWS
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