राजस्थान के डूंगरपुर नगर निकाय चुनाव में मतदान खत्म होते ही राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं. बुधवार (09 सितंबर) शाम 6 बजे मतदान प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस ने अपने-अपने प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी शुरू कर दी. दोनों दलों ने प्रत्याशियों को एकजुट रखने के लिए उन्हें अलग-अलग जगहों पर इकट्ठा किया और इसके बाद बसों के जरिए डूंगरपुर जिले से बाहर रवाना कर दिया.

मतदान से पहले जहां भाजपा और कांग्रेस के नेता और प्रत्याशी घर-घर जनसंपर्क करते हुए सक्रिय नजर आ रहे थे, वहीं मतदान खत्म होते ही दोनों दलों का फोकस अब चुनाव परिणाम और संभावित बोर्ड गठन की रणनीति पर है. प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी को लेकर शहर में भी राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं.

कांग्रेस ने शुरू की प्रत्याशियों को एकजुट रखने की कवायद

मतदान का समय खत्म होते ही कांग्रेस ने अपने पार्षद प्रत्याशियों को एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी. प्रत्याशियों को उनके निर्धारित स्थानों से बसों में बैठाकर एक साथ रवाना किया गया. इस दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी पूरी व्यवस्था संभालते नजर आए.

कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों को एक साथ रखने की इस कवायद को चुनाव परिणाम से पहले की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है. निकाय चुनाव में यदि किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो बोर्ड गठन के समय राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल सकते हैं. ऐसे में पार्टियां अपने प्रत्याशियों को एकजुट रखने पर जोर दे रही हैं.

BJP दफ्तर में जुटे पार्षद प्रत्याशी, बसों से जिले के बाहर रवाना

भाजपा ने भी मतदान खत्म होने के बाद अपने पार्षद प्रत्याशियों को एक स्थान पर जुटाया. पार्टी की ओर से प्रत्याशियों को तीजवड़ स्थित नए भाजपा कार्यालय पहुंचने के निर्देश दिए गए थे. इसके बाद शाम होते-होते प्रत्याशियों के कार्यालय पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया.

भाजपा कार्यालय परिसर में पहले से ही बसों की व्यवस्था की गई थी. प्रत्याशियों के पहुंचने के बाद उनके सामान को बसों में रखा गया. इसके बाद भोजन की व्यवस्था की गई और भोजन के बाद सभी प्रत्याशियों को बसों में बैठाकर डूंगरपुर जिले से बाहर रवाना कर दिया गया. भाजपा की इस पूरी कवायद के दौरान पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे.

चुनाव के बाद प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी क्यों?

नगर निकाय चुनाव में मतदान के बाद राजनीतिक दलों के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने पार्षदों को एकजुट रखने की होती है. खासकर तब, जब चुनाव परिणाम में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलने की संभावना न हो.

ऐसी स्थिति में निर्दलीय पार्षदों की भूमिका भी अहम हो सकती है. बोर्ड गठन के दौरान संख्या बल जुटाने के लिए राजनीतिक दल अपने पार्षदों को एक साथ रखने की रणनीति अपनाते हैं. हालांकि, डूंगरपुर में प्रत्याशियों को जिले से बाहर भेजे जाने के पीछे पार्टियों की ओर से क्या आधिकारिक वजह बताई गई है, यह अलग विषय है.

बोर्ड गठन को लेकर अभी से शुरू हुआ मंथन

मतदान खत्म होने के साथ ही अब राजनीतिक दलों की नजर मतगणना और उसके बाद बनने वाले बोर्ड पर है. चुनाव परिणाम आने के बाद यह स्पष्ट होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हैं. अगर किसी दल को बहुमत का आंकड़ा नहीं मिलता है तो निर्दलीय पार्षदों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है.

ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही संभावित परिणामों का आकलन करने में जुट गई हैं. पार्टी स्तर पर अलग-अलग वार्डों में प्रत्याशियों की स्थिति, जीत-हार के अनुमान और संभावित संख्या बल को लेकर भी मंथन शुरू हो गया है.

निर्दलीय प्रत्याशी बन सकते हैं 'किंगमेकर'

डूंगरपुर नगर निकाय चुनाव में कई वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी मुकाबले को रोचक बनाया है. ऐसे में यदि भाजपा या कांग्रेस बहुमत के आंकड़े से दूर रहती है तो निर्दलीय पार्षद बोर्ड गठन में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं. इसी संभावित राजनीतिक समीकरण को देखते हुए दोनों प्रमुख दल अपने प्रत्याशियों को लेकर सतर्क हैं. हालांकि, फिलहाल अंतिम तस्वीर ईवीएम में बंद है और मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा कि जनता ने किस दल के पक्ष में अपना जनादेश दिया है.

मतदान के बाद बदला डूंगरपुर का सियासी माहौल!

बुधवार शाम 6 बजे तक डूंगरपुर में चुनावी माहौल पूरी तरह मतदान केंद्रों और प्रत्याशियों के इर्द-गिर्द था. मतदान खत्म होते ही राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बदल गया. अब जनसंपर्क और प्रचार की जगह प्रत्याशियों की बाड़ाबंदी, मतगणना और बोर्ड गठन की रणनीति चर्चा का विषय बन गई है.

अब डूंगरपुर के राजनीतिक गलियारों में सबसे बड़ा सवाल यही है कि चुनाव परिणाम किसके पक्ष में जाता है और नगर निकाय में बोर्ड बनाने के लिए किस दल के पास पर्याप्त संख्या बल रहता है. अब सबकी निगाहें मतगणना पर टिकी हैं. परिणाम सामने आने के बाद ही यह साफ होगा कि डूंगरपुर नगर निकाय की सत्ता की चाबी किस दल के हाथ में जाएगी.

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