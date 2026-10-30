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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर में सरपंच चुनाव के बीच बवाल, समर्थकों में पत्थरबाजी और तोड़फोड़

जोधपुर में सरपंच चुनाव के बीच बवाल, समर्थकों में पत्थरबाजी और तोड़फोड़

जोधपुर में पंचायत चुनाव के बीच दो पक्षों में झड़प हो गई. इसमें गाड़ियों में तोड़फोड़ और हंगामे से सनसनी फैल गयी. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By : करनपुरी, जोधपुर |  Updated at : 30 Oct 2026 12:54 PM (IST)
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राजस्थान के जोधपुर में पंचायत चुनाव के बीच जोधपुर के पाल गांव में देर रात विवाद का मामला सामने आया है. सरपंच चुनाव में प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हुए विवाद के बाद गांव में तनावपूर्ण माहौल होने की सूचना है. घटना के दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने और दोनों पक्षों के बीच पत्थरबाजी होने की बात भी सामने आ रही है. इस पूरे घटनाक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थिति काबू की. इस दौरान काफी देर अफरा-तफरी का माहौल रहा. हालांकि किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन इलाके में इस तरह की घटना से दहशत फैल गयी.

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मामूली बात को लेकर बढ़ा विवाद 

मिली जानकारी के अनुसार, पाल गांव में सरपंच पद की प्रत्याशी सुमित्रा, जो भल्लाराम सारण की पुत्रवधू हैं, और दूसरी प्रत्याशी रूपा देवी, जो श्रवणराम की पत्नी हैं, के समर्थकों के बीच देर रात किसी बात को लेकर विवाद हो गया. देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों पक्षों के समर्थक आमने-सामने आ गए. बताया जा रहा है कि इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया. विवाद के बीच कई वाहनों में तोड़फोड़ किए जाने की सूचना है.  वहीं, पत्थरबाजी की बात भी सामने आ रही है. घटना के बाद इलाके में चुनावी माहौल के बीच हलचल बढ़ गई.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल 

घटनाक्रम से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला चर्चा में आ गया है. पंचायत चुनाव के दौरान हुई इस घटना ने गांव में चुनावी माहौल को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. उधर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से शांति की अपील की गयी है. लेकिन किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है. अधिकारियों के मुताबिक जांच के बाद अब इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 30 Oct 2026 12:54 PM (IST)
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RAJASTHAN NEWS Jodhpur NEWS
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