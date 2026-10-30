गोहत्या के मामले में गांधीनगर कोर्ट ने 3 दोषियों को सुनाई उम्रकैद, गाय को बताया 'मदर ऑफ वर्ल्ड'

गुजरात में गांधीनगर जिले की सेशन कोर्ट ने गोहत्या के मामले में तीन लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एडिशनल सेशन जज बृजेशकुमारी रामेश्वर सिंह राजपूत ने अपने आदेश में मनुस्मृति, वेदों और अन्य हिंदू धर्मग्रंथों का जिक्र करते हुए गाय को 'मदर ऑफ वर्ल्ड' बताया. इसके अलावा दोषियों पर 3-3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

यह पूरा मामला 22 अगस्त 2024 का है, जब पुलिस ने कलोल तालुका के जामला गांव में एक घर पर छापेमारी कर भारी मात्रा में मांस, मवेशियों को मारने में इस्तेमाल होने वाले हथियार और गाड़ी बरामद किए थे. बाद में लैब जांच में पुष्टि हुई कि जब्त किया गया 277 किलो मांस बीफ ही था. इस मामले में कुल छह लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिनमें से मुकदमे के दौरान एक आरोपी की मौत हो गई. कोर्ट ने 54 गवाहों और 18 दस्तावेजी सबूतों के आधार पर तीन आरोपियों जूहापुरा के वासीम कुरैशी, बहरामपुरा के मोहम्मद रफीक कुरैशी और सरखेज के अशफाक बहलीम को दोषी ठहराया था.

जानवरों की हत्या का पूरी प्लानिंग

सरकारी वकील के अनुसार, स्थानीय निवासी लालभाई सेनमा और उनका बेटा कमजोर या दूध न देने वाली गायों और भैंसों को खरीदते थे और फिर अहमदाबाद से इन तीनों को बुलाकर व्यावसायिक लाभ के लिए जानवरों की हत्या करवाते थे. कोर्ट ने यह कड़ी सजा 'गुजरात पशु संरक्षण अधिनियम, 1954' के तहत सुनाई है, जिसमें साल 2017 में संशोधन करके गोहत्या करने वालों के लिए आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया था.

गाय को बताया 'मदर ऑफ वर्ल्ड'

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, कोर्ट ने कहा कि धर्म और न्याय तभी स्थापित हो सकते हैं जब कानून का पालन हो और जीवों की रक्षा की जाए. फैसले में धार्मिक ग्रंथों का हवाला देते हुए लिखा गया, 'जब भगवान ब्रह्मा के मुख से तपस्या के दौरान अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरीं, तब सुरभि (कामधेनु) गाय का जन्म हुआ. उन्हें पृथ्वी पर मवेशियों की सभी प्रजातियों की माता माना जाता है. गाय को 'मदर ऑफ वर्ल्ड' का दर्जा हासिल है, जिसमें 33 करोड़ देवी-देवताओं का वास होता है और उसके चारों पैर चारों वेदों के प्रतीक हैं.'

इस मामले पर गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि कोर्ट का यह फैसला संदेश देता है कि गुजरात में गोहत्या करने वालों को कानून कभी नहीं बख्शेगा. उन्होंने मामले की जांच और मजबूत सबूत पेश करने के लिए गांधीनगर पुलिस और सरकारी पक्ष को बधाई दी.