राजस्थान में दीपावली से पहले बढ़ा DA, 7 लाख से अधिक कर्मचारियों को होगा फायदा

राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दीपावली की सौगात दी है. महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी को मंजूरी दी गई है. डीए और डीआर 60 से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा. 7 लाख से अधिक कर्मचारी और 5 लाख से अधिक पेंशनर्स को इससे फायदा होगा.

लगभग 6 लाख पात्र कर्मचारियों को एडहॉक बोनस मिलेगा. सातवें वेतनमान के तहत महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की वृद्धि को दी मंजूरी दी गई है. इस इजाफे के निर्णयों से कर्मचारियों को दीपावली पर अतिरिक्त आर्थिक मजबूती मिल सकेगी.

राज्य सरकार कर्मचारियों के कल्याण के लिए संकल्पित- भजनलाल शर्मा

इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ''आपणो अग्रणी राजस्थान’ के संकल्प को साकार करने में कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है. राज्य सरकार उनके कल्याण और आर्थिक सुरक्षा के लिए सदैव संकल्पित है.'' वहीं कर्मचारियों ने सरकार का आभार जताया है.

2023 में राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का 42 फीसदी था DA

आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 में राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 फीसदी था, जो मौजूदा वक्त में 60 प्रतिशत है. अब इसमें तीन फीसदी का इजाफा हुआ, जिसके बाद यह बढ़कर 63 फीसदी हो जाएगा. यह केंद्र सरकार की ओर से तीन प्रतिशत डीए बढ़ाने की घोषणा के बाद राजस्थान में भी इतनी ही बढ़ोत्तरी की उम्मीद लगाई जा रही थी.

पिछले कई सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो केंद्र और देश में राज्य की सरकारें अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में आमतौर पर 3 से 4 फीसदी की बढ़ोतरी करती रही हैं.

केंद्रीय कर्मचारियों के DA में तीन फीसदी का इजाफा

राजस्थान में आमतौर पर केंद्र सरकार के फैसले के अनुरूप ही डीए में इजाफा किया जाता रहा है. केंद्र की मोदी सरकार ने बुधवार (28 अक्टूबर) को केंद्रीय कर्मचारियों के DA में तीन फीसदी के इजाफे की घोषणा की थी. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 63 फीसदी हो गया है. बढ़ी हुई ये दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी.

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