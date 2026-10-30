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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘हर व्यक्ति को जीवन में एक बार जेल जरूर जाना चाहिए’, सोनम वांगचुक ने क्यों कही ये बात?

‘हर व्यक्ति को जीवन में एक बार जेल जरूर जाना चाहिए’, सोनम वांगचुक ने क्यों कही ये बात?

सोनम वांगचुक ने कहा कि मुझसे ये सवाल पूछा कि सर शांति बनाए रखने के लिए पीस बॉन्ड पर साइन करने के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपको मजबूर किया जाए, तो क्या आप इस पर साइन करेंगे?’

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 30 Oct 2026 07:44 PM (IST)
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पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने शुक्रवार (30 अक्टूबर, 2026) को X प्लेटफॉर्म पर अपना एक पुराना वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वांगचुक ने तत्कालीन लद्दाख प्रशासन की तरफ से उन्हें हाउस अरेस्ट करने की घटना का भी जिक्र किया. इसके साथ ही, उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में कहा कि हर व्यक्ति को जीवन में एक बार जेल जरूर जाना चाहिए – किसी अपराध के लिए नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य और अधिकार के लिए.

उन्होंने अपने X पोस्ट के कैप्शन में कहा, ‘हाल ही में दिल्ली और मुंबई के अपने दौरे के दौरान कई पत्रकारों ने मुझसे ये सवाल पूछा कि सर शांति बनाए रखने के लिए पीस बॉन्ड पर साइन करने के बारे में आपकी क्या राय है? अगर आपको मजबूर किया जाए, तो क्या आप इस पर साइन करेंगे?’

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मुझे लंबे समय के लिए जेल भेजने की धमकी दी गई थी- वांगचुक

सोनम वांगचुक ने X पोस्ट में कहा, ‘खैर, मैं चार साल पहले भी ऐसी स्थिति से गुजर चुका हूं, जब मैंने सरकार की तरफ से उनके चुनावी वादों से पीछे हटने के खिलाफ प्रदर्शन शुरू किया था. उस वक्त सरकार ने लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची के तहत सुरक्षा देने का वादा किया था और उस समय मुझे अघोषित रूप से नजरबंद कर दिया गया था. इसके साथ ही, मुझे लंबे समय के लिए जेल भेजे जाने की धमकी भी दी गई थी.’ 

उन्होंने कहा, ‘उस वक्त मैंने अपने पॉडकास्ट के जरिए तत्कालीन उपराज्यपाल को एक वीडियो मैसेज भेजा था, जिसे मैं साझा कर रहा हूं. उस वक्त जो अधिकारी बॉन्ड पेपर लेकर मेरे पास आया था, वो फिर कभी वापस नहीं आया.’

सोनम वांगचुक ने युवाओं को दी सलाह

वहीं, अपने X हैंडल पर साझा किए गए वीडियो पोस्ट के आखिर में उन्होंने युवाओं को सलाह भी दी है. उन्होंने कहा कि सभी युवाओं के लिए मेरी सलाह यही है कि हर व्यक्ति को जीवन में एक बार जेल जरूर जाना चाहिए, किसी अपराध के लिए नहीं, बल्कि किसी उद्देश्य और अधिकार के लिए.’ 

यह भी पढ़ेंः ‘सहमति से बने यौन संबंध को रिश्ता टूटने के बाद रेप नहीं माना जा सकता’, SC की बड़ी टिप्पणी

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 30 Oct 2026 07:44 PM (IST)
Tags :
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