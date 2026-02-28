हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानराजस्थान: कोटा में लड़कियों से छेड़खानी के विवाद में NEET छात्रों पर चाकुओं से हमला, CCTV आया सामने

राजस्थान: कोटा में लड़कियों से छेड़खानी के विवाद में NEET छात्रों पर चाकुओं से हमला, CCTV आया सामने

Kota News in Hindi: कोटा के लैंडमार्क सिटी में छेड़खानी के विवाद के बाद नीट छात्रों पर चाकू से हमला हुआ. सीसीटीवी सामने के बाद पुलिस ने दो आरोपी को हिरासत में ले लिया और अन्य की तलाश जारी है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 28 Feb 2026 08:15 PM (IST)
Preferred Sources

कोटा के लैंडमार्क सिटी इलाके में नीट की तैयारी कर रहे छात्रों पर चाकू से हमले की सनसनीखेज घटना सामने आई है. लड़कियों से छेड़खानी को लेकर हुए विवाद के बाद यह मामला हिंसक झड़प में बदल गया. जिसमें छात्रों पर धारदार हथियारों से हमला किया गया. यह पूरी वारदात गुरुवार (26 फरवरी) रात को हुई और पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सामने आया है.

वीडियो के सामने आने के बाद मामला और भी गंभीर हो गया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस मामले में दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और छात्रों में भय का माहौल देखा जा रहा है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार शाम के समय छात्र-छात्राओं का एक ग्रुप कुन्हाड़ी के लैंडमार्क सिटी इलाके में पैदल टहल रहा था. इसी दौरान कुछ आरोपी छात्रों ने लड़कियों पर अश्लील कमेंट किए. विरोध करने पर आरोपी पहले वहां से आगे बढ़ गए, लेकिन गुस्से में आकर दूसरे ग्रुप के छात्रों पर हमला बोल दिया. बीच सड़क पर लात-घूसों से मारपीट की गई और दो छात्रों पर चाकू से वार कर दिया गया. हमले में एक कोचिंग छात्र के सिर पर गंभीर चोट आई है, जबकि दूसरे छात्र के हाथ में गहरी चोट लगी.

सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस

इसके बाद लौटते समय आरोपियों ने पहले ग्रुप के दो अन्य छात्रों पर भी हमला कर दिया. घायल छात्रों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. मामले में कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए दो आरोपी छात्रों को राउंडअप कर लिया है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश जारी है.

डीएसपी डॉ.पूनम ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अश्लील टिप्पणी के विरोध के बाद विवाद बढ़ने की बात सामने आई है. पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अन्य आरोपियों की पहचान में जुटी है. जल्द ही अन्य आरोपियों को भी तलाश कर लिया जाएगा.

Published at : 28 Feb 2026 08:15 PM (IST)
Sponsored Links by Taboola
