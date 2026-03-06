हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: बैन के बावजूद स्पा सेंटर में पार्टी, महिलाएं बोलीं 'होली मनाने...'

Jodhpur News: बैन के बावजूद स्पा सेंटर में पार्टी, महिलाएं बोलीं 'होली मनाने...'

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर में प्रतिबंधित स्पा सेंटर का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें एक युवक खुद को पुलिसकर्मी बता रहा है और स्पा चला रहा है. तीन महिलाएं होली मनाने का दावा कर रही हैं.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: जतिन राय | Updated at : 06 Mar 2026 07:14 AM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के जोधपुर में स्पा सेंटर पर प्रतिबंध के बावजूद एक स्पा सेंटर का ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. डीपीएस सर्किल स्थित इस स्पा सेंटर के अंदर का वीडियो सामने आने से पूरे मामले ने तूल पकड़ लिया है.

वायरल वीडियो में एक युवक स्पा सेंटर के अंदर कुर्सी पर बैठा दिखाई देता है. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति जब उससे पूछता है कि क्या वह पुलिसकर्मी है तो युवक खुद को पुलिस वाला बताता है. जब उससे यह पूछा जाता है कि पुलिस में होते हुए भी वह प्रतिबंधित स्पा सेंटर कैसे चला रहा है तो वह पुलिसकर्मी होने का दावा करते हुए अपना बेल्ट नंबर तक बता देता है.

 महिलाएं बोलीं - होली मनाने आई हैं

वीडियो में उसी जगह सोफे पर तीन महिलाएं भी बैठी दिखाई देती हैं. जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वे स्पा सेंटर में पार्टनर हैं तो उनका जवाब था कि वे तो यहां होली मनाने आई हैं. इस दौरान वीडियो में अभद्र भाषा का इस्तेमाल भी सुनाई देता है.

 112 चेतक सेवा का ड्राइवर बताया जा रहा है आरोपी

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में दिखाई देने वाला युवक जोधपुर पुलिस की सहायता में लगी प्राइवेट कंपनी की गाड़ी यानी राजस्थान पुलिस की 112 चेतक सेवा से जुड़ा ड्राइवर है जो उदय मंदिर पुलिस थाने से संबद्ध बताया जा रहा है. यह पूरा मामला तब और संवेदनशील हो जाता है जब यह देखा जाए कि पुलिस कमिश्नर शरत कविराज के नेतृत्व में कमिश्नरेट पुलिस लगातार अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही करती रही है.

अब जोधपुर पुलिस की कार्यवाही पर टिकी नजरें

यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रहा है और लोगों के बीच चर्चा का बड़ा विषय बन गया है. अभी तक जोधपुर पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कार्यवाही करता है और वायरल वीडियो में दिखाई दे रहे युवक की असली पहचान और उसके संबंध क्या हैं.

और पढ़ें

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 07:14 AM (IST)
Tags :
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Jodhpur News: बैन के बावजूद स्पा सेंटर में पार्टी, महिलाएं बोलीं 'होली मनाने...'
जोधपुर: बैन के बावजूद स्पा सेंटर में पार्टी, महिलाएं बोलीं 'होली मनाने...'
राजस्थान
Rajasthan Heatwave: राजस्थान में अभी से गर्मी के तेवर हुए तीखे, बाड़मेर सबसे ज्यादा गर्म
राजस्थान में अभी से गर्मी के तेवर हुए तीखे, बाड़मेर सबसे ज्यादा गर्म
राजस्थान
राजस्थान विधानसभा बनी अखाड़ा! पक्ष-विपक्ष हुआ आमने सामने, हंगामे के बीच दो बिल पारित
राजस्थान विधानसभा बनी अखाड़ा! पक्ष-विपक्ष हुआ आमने सामने, हंगामे के बीच दो बिल पारित
राजस्थान
Rajasthan News: राजस्थान के बारां में आपसी विवाद में जमकर हुई चाकूबाजी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल
राजस्थान के बारां में आपसी विवाद में जमकर हुई चाकूबाजी, 3 लोग गंभीर रूप से घायल
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
कौन हैं जियांग ज़ुएक़िन? पहले ही कर दी थी अमेरिका-ईरान युद्ध की भविष्यवाणी, बताया जा रहा चीन का नास्त्रेदमस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में बढ़ा तापमान, मार्च महीने में ही मई जैसी गर्मी! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट
यूपी में बढ़ा तापमान, मार्च महीने में ही मई जैसी गर्मी! पढ़ें IMD का ताजा अपडेट
क्रिकेट
टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचते ही सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'बहुत घबराया हुआ था, दिल की धड़कन 160-175 तक...'
टी-20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचते ही सूर्यकुमार यादव का बड़ा बयान, कहा- 'बहुत घबराया हुआ था, दिल की धड़कन 160-175 तक...'
इंडिया
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत... ईरान के ऐलान ने अमेरिका-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, अब क्या करेंगे ट्रंप?
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत! ईरान के ऐलान ने US-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, क्या करेंगे ट्रंप?
टेलीविजन
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
जनरल नॉलेज
Car Door Slamming Rule: इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
इस देश में जोर से गाड़ी का दरवाजा बंद करना गैर कानूनी, पकड़े जाने पर मिलती है कड़ी सजा
हेल्थ
30 साल हो गई उम्र तो जरूर कराएं ये टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा
30 साल हो गई उम्र तो जरूर कराएं ये टेस्ट, विमेंस डे पर खुद को दें ये तोहफा
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget