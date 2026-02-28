हिमाचल प्रदेश: शिमला समेत पूरे राज्य में सूखे जैसे हालात, 5 मार्च तक बारिश के नहीं कोई आसार

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला सहित पूरे प्रदेश में इस बार सर्दियों के अंतिम दौर में बारिश और बर्फबारी न होने से सूखे जैसे हालात बन गए हैं. फरवरी महीने में सामान्य से 84 प्रतिशत कम बारिश दर्ज की गई है, जो चिंताजनक स्थिति को दर्शाता है. आमतौर पर इस समय पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश होती है, लेकिन इस बार मौसम की बेरुखी साफ दिखाई दे रही है. बारिश की कमी का सीधा असर तापमान पर भी पड़ा है और लगातार पारे में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है.

राज्य के जिलों में सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा तापमान

किन्नौर जिले में दिन का तापमान सामान्य से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस अधिक रिकॉर्ड किया जा रहा है. इसी प्रकार प्रदेश के अन्य जिलों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री ज्यादा चल रहे हैं. तापमान में यह असामान्य वृद्धि आने वाले समय में जल संकट और फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है.

5 मार्च तक शिमला में मौसम साफ रहने के अनुमान

मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 5 मार्च तक मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान जारी किया है. विभाग के अनुसार इस अवधि में बारिश या बर्फबारी की कोई संभावना नहीं है. साथ ही तापमान में और बढ़ोतरी होने की आशंका जताई गई है. मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि फरवरी महीने में प्रदेश के सभी 12 जिलों में 70 से 90 प्रतिशत तक कम बारिश दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि बीते सालों की तुलना में इस बार फरवरी में काफी कम बारिश हुई है, जिससे सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है.

3 मार्च से तापमान में और अधिक वृद्धि का अनुमान है, जिससे प्रदेश में गर्मी का प्रभाव बढ़ेगा. बारिश और बर्फबारी की कमी के कारण गर्मियों में पानी की किल्लत की समस्या और गंभीर हो सकती है.