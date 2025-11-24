राजस्थान में आज से 'खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स' का आगाज, 24 खेलों में हिस्सा लेंगे देशभर के खिलाड़ी
Khelo India University Games: खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि इसमें जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, आदि ज़िलों में देशभर के खिलाड़ी 24 खेलों में हिस्सा लेंगे.
प्रदेश में आज से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन होने जा रहा है यह प्रतियोगिता 5 दिसंबर तक चलेगी जिसमें देश भर के क़रीब पांच हज़ार खिलाड़ियों सहित सात हज़ार से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल होंगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में 23 पदक विजेता खेल और एक खेल प्रदर्शन शामिल है. प्रदेश में होने जा रही इस प्रतियोगिता में देशभर के खिलाड़ी 24 खेलों में हिस्सा लेंगे.
खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने बताया कि यह पहला अवसर है जब प्रदेश को खेलों दिया यूनिवर्सिटी गेम (KIUG) की मेज़बानी करने का अवसर मिल रहा है इस दौरान जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भरतपुर, आदि ज़िलों में देशभर के खिलाड़ी 24 खेलों में हिस्सा लेंगे वहीं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का यह पांचवां संस्करण है.
शुरुआत के खेल और स्थान
बैडमिंटन – सवाई मानसिंह स्टेडियम इंडोर हॉल, जयपुर
तीरंदाजी – जगतपुरा आर्चरी रेंज, जयपुर
शूटिंग – जगतपुरा शूटिंग रेंज, जयपुर
प्रतियोगिताओं की विस्तृत सूची और तारीखें
जयपुर में आज से 5 दिसम्बर तक एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हॉकी, तैराकी, टेनिस, फुटबॉल, तीरंदाजी, शूटिंग, मल्लखम्भ और साइकिलिंग की प्रतियोगिताएं होंगी. अजमेर में 26 से 28 नवम्बर तक रग्बी और खो खो का आयोजन होगा. उदयपुर में 25 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक जूडो, बीच वॉलीबॉल और केनोइंग और कयाकिंग में मुकाबले होंगे.
बीकानेर में 25 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक कबड्डी और भारोत्तोलन आयोजित किए जाएंगे. जोधपुर में 25 नवम्बर से 3 दिसम्बर तक योगासन और टेबल टेनिस होंगे. कोटा में 25 नवम्बर से 4 दिसम्बर तक तलवारबाजी और वॉलीबॉल के मुकाबले होंगे. भरतपुर में 25 नवम्बर से 5 दिसम्बर तक कुश्ती और बॉक्सिंग में युवा खिलाड़ी ज़ोर आज़माइश करेंगे.
