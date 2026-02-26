अजमेर: मंदिर में चोरी के आरोप के बाद शख्स ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा- 'मैं चोर नहीं'

राजस्थान के अजमेर जिले के मदनगंज थाना क्षेत्र के राजारेडी गांव में एक दर्दनाक मामला सामने आया है. मंदिर में हुई चोरी के शक को लेकर एक शख्स ने आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि शख्स ने सुसाइड करने से पहले एक वीडियो बनाया, जिसमें उसने खुद को बेगुनाह बताया और कहा कि उसे झूठा फंसाया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि राजारेडी गांव में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शख्स को अस्पताल लेकर गई. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान त्रिलोक के रूप में हुई है, जो पेशे से ड्राइवर था.

सुसाइड नोट और वीडियो में खुद को बताया निर्दोष

घटनास्थल से पुलिस को एक सुसाइड नोट भी मिला है. इसके अलावा त्रिलोक ने मरने से पहले एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया था. सुसाइड नोट में उसने लिखा कि “मैं चोर नहीं हूं, मुझे फंसाया जा रहा है. पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि असली चोरों की तलाश करें.”

उसने यह भी लिखा कि वह किसी तरह का नशा नहीं करता और पहले शराब पीता था, लेकिन बाद में छोड़ दी थी. उसने कुछ लोगों के नाम भी लिखे और कहा कि गांव में पूछ लिया जाए, उसने कभी चोरी नहीं की.

बीसी के दो लाख रुपये को लेकर भी जिक्र

त्रिलोक ने अपने नोट में यह भी लिखा कि वह मुकेश चौधरी की गाड़ी चलाता था और उससे अपनी बीसी के दो लाख रुपये मांग रहा था. उसने यह भी बताया कि घटना से एक दिन पहले वह गणेश के बुलावे पर गया था और दोनों ने शाम को एक दुकान पर चाय पी थी.

15 दिनों से था तनाव में- परिवार

मृतक के भाई राकेश ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है. उनका कहना है कि गांव में करीब 15 दिन पहले मंदिर में चोरी हुई थी, जिसके बाद कुछ लोग त्रिलोक पर शक कर रहे थे. हालांकि चोरी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका था, लेकिन फिर भी गांव में चर्चा थी कि त्रिलोक चोर को जानता है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.