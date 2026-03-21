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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: शिव शक्ति नगर में दो दिन से सीवरेज ओवरफ्लो, गंदे पानी में छिपे गड्ढे में गिरी बुजुर्ग की स्कूटी

Jodhpur News: शिव शक्ति नगर में दो दिन से सीवरेज ओवरफ्लो, गंदे पानी में छिपे गड्ढे में गिरी बुजुर्ग की स्कूटी

Jodhpur News In Hindi: जोधपुर में सीवरेज ओवरफ्लो से सड़कें जलमग्न हैं, गड्ढे जानलेवा बन गए हैं. शिव शक्ति नगर में एक बुजुर्ग व्यक्ति गड्ढे में गिर गया. स्थानीय लोगों ने शिकायत की है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: जतिन राय | Updated at : 21 Mar 2026 02:37 PM (IST)
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राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर इन दिनों अपनी सड़कों की बदहाली को लेकर चर्चा में है. जगह-जगह बने खतरनाक गड्ढे आमजन के लिए मुसीबत ही नहीं बल्कि जान का खतरा बनते जा रहे हैं. ताजा मामला नगर निगम के वार्ड नंबर 88, जोन 6 के शिव शक्ति नगर, गली नंबर 4 का है जहां पिछले दो दिनों से सीवरेज ओवरफ्लो होने के कारण गंदा पानी पूरे मुख्य बाजार में बह रहा है.

गंदे पानी में छिपे गड्ढे में गिरी बुजुर्ग की स्कूटी

इसी बीच एक चौंकाने वाली घटना सामने आई. एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी स्कूटी से गुजर रहे थे तभी सड़क पर भरे गंदे पानी के बीच छिपे गड्ढे में अचानक जा गिरे. आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत दौड़कर उन्हें बाहर निकाला. गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी चोट नहीं आई लेकिन यह घटना प्रशासन की लापरवाही की पोल खोल गई. पूरा घटनाक्रम लाइव वीडियो में कैद हो गया जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

दो दिन से उफन रही सीवरेज, सड़कें पानी में डूबी, गड्ढे बने जाल

शिव शक्ति नगर में पिछले दो दिनों से सीवरेज ओवरफ्लो की स्थिति बनी हुई है. सड़कें पानी में डूबी हुई हैं और नीचे छिपे गड्ढे लोगों के लिए जाल साबित हो रहे हैं. खुले गटर और उफनती सीवरेज से लोगों का निकलना तक मुश्किल हो गया है. मुख्य बाजार में गंदे पानी के बहाव से दुकानदारों और राहगीरों दोनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कई बार शिकायत के बावजूद समस्या जस की तस

स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है. नगर निगम प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लग रहे हैं. सवाल यही है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है. बुजुर्ग का यह बाल-बाल बचाव इस बात की याद दिला रहा है कि अगली बार यही लापरवाही किसी बड़े हादसे में बदल सकती है. जरूरत है कि प्रशासन तुरंत कार्रवाई करे, सीवरेज की सफाई हो और सड़कों के गड्ढे भरे जाएं.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 21 Mar 2026 02:37 PM (IST)
Tags :
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