राजस्थान पंचायत चुनाव से पहले बड़ा फैसला, 41 जिलों में तय हुआ आरक्षण

राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के आगामी आम चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं. गुरुवार को जयपुर स्थित इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में प्रदेश की सभी 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों के आरक्षण की लॉटरी प्रक्रिया पूरी कर ली गई. इस प्रक्रिया के साथ ही चुनावी तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है.

शासन सचिव एवं पंचायती राज विभाग के आयुक्त डॉ. जोगाराम की अध्यक्षता में आयोजित लॉटरी में नियमों और रोटेशन व्यवस्था के तहत विभिन्न वर्गों के लिए जिला प्रमुख पदों का आरक्षण तय किया गया. प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी तरीके से कराई गई और इसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई.

ओबीसी के लिए 5, एससी के लिए 8 पद आरक्षित

लॉटरी के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 5 जिला प्रमुख पद आरक्षित किए गए हैं. इनमें ब्यावर और सीकर जिला परिषदों में महिला जिला प्रमुख का पद आरक्षित हुआ है. वहीं अनुसूचित जाति (SC) वर्ग के लिए कुल 8 पद आरक्षित किए गए हैं. दौसा, भरतपुर, टोंक और धौलपुर जिला परिषदों में महिला जिला प्रमुख पद तय किए गए हैं.

एसटी वर्ग को मिले 7 पद, महिलाओं को मिलेगा 50% आरक्षण

अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग के लिए 7 जिला प्रमुख पद आरक्षित किए गए हैं. इनमें सलूम्बर, प्रतापगढ़ और अलवर में महिला जिला प्रमुख का पद निर्धारित किया गया है. इसके अलावा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में सभी वर्गों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा. सामान्य, ओबीसी, एससी और एसटी सभी श्रेणियों में महिला भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी.

11 जिलों में सामान्य महिला वर्ग का आरक्षण

लॉटरी के तहत 11 जिला परिषदों में सामान्य महिला वर्ग के लिए जिला प्रमुख पद आरक्षित किए गए हैं. इनमें चूरू, अजमेर, झुंझुनूं, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, डीग, श्रीगंगानगर, झालावाड़, फलोदी, बीकानेर और कोटा शामिल हैं. वहीं 10 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पद अनारक्षित रखे गए हैं. इनमें बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटपूतली-बहरोड़, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर शामिल हैं.

अब चुनावी प्रक्रिया के अगले चरण की तैयारी

पंचायती राज विभाग के शासन सचिव डॉ. जोगाराम ने बताया कि आरक्षण प्रक्रिया निर्धारित नियमों और रोटेशन व्यवस्था के अनुसार पूरी की गई है. उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती गई और सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे गए हैं. लॉटरी के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, अधिकारी, पत्रकार और आम नागरिक भी मौजूद रहे. जिला प्रमुख पदों का आरक्षण तय होने के बाद अब पंचायत चुनाव से जुड़ी अगली कार्रवाई राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार होगी.

आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही राजस्थान में पंचायत चुनाव की सियासी हलचल और तेज हो गई है. अब राजनीतिक दल अपने संभावित उम्मीदवारों और चुनावी रणनीति पर काम शुरू करेंगे.