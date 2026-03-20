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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, इस तारीख को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण

बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, इस तारीख को हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण

Bihar New Government: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं. बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है. पढ़िए सियासी गलियारे से जुड़ी खबर.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 21 Mar 2026 12:15 AM (IST)
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बिहार की राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है. सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 13 अप्रैल को सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं. वहीं 15 अप्रैल को बिहार के नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो सकता है. बीजेपी का मुख्यमंत्री बनना तय माना जा रहा है.

चौंकाने वाला हो सकता है सीएम का नाम

कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसको लेकर अभी कुछ साफ नहीं हुआ है लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार बयान दे रहे हैं उससे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है. हालांकि एनडीए के सारे दल यही कह रहे हैं इसके लिए शीर्ष नेतृत्व तय करेगा. मुख्यमंत्री कोई बने उसे नीतीश कुमार मार्गदर्शन देते रहेंगे. दूसरी ओर बीजेपी वैसे किसी चेहरे को मुख्यमंत्री बना सकती है जिसका नाम चौंकाने वाला हो सकता है.

यह भी पढ़ें- 'निशांत कुमार को CM बनाना होता तो BJP…', अब मुकेश सहनी ने कर दिया बड़ा दावा

जेडीयू से हो सकता है दो-दो डिप्टी सीएम

सूत्रों के अनुसार, बीजेपी के पास अगर इस बार सीएम कोटा जाता है तो जेडीयू से बिहार में दो-दो डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे. सियासी गलियारे में ऐसी चर्चा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को उपमुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. पार्टी के किसी सीनियर लीडर को दूसरा उपमुख्यमंत्री बनाया जाएगा. विजय चौधरी जैसे कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जिनपर नीतीश कुमार को पूरा भरोसा है.

बीजेपी का ही रहेगा विधानसभा में स्पीकर

सूत्रों की मानें तो बिहार विधानसभा के स्पीकर का पद बीजेपी अपने पास रखेगी. वहीं जेडीयू के खाते में विधान परिषद के सभापति का पद जा सकता है. इस तरह की तैयारी अंदर ही अंदर हो रही है. अब देखना होगा कि नई सरकार में और किसे क्या नई जिम्मेदारी मिलती है. 

बता दें कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं. अब जब वे राज्यसभा जा रहे हैं तो सीएम पद भी खाली होगा. राज्यसभा जाने से पहले समृद्धि यात्रा के तहत अलग-अलग जिलों में नीतीश कुमार जा रहे हैं. सभाएं कर रहे हैं. 

यह भी पढ़ें- LPG संकट के बीच बिहार में अब PNG से मिलेगी बड़ी राहत, सरकार ने जारी किया नया आदेश

Published at : 20 Mar 2026 11:50 PM (IST)
Tags :
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