रातभर गूंजी जोरदार धमाके की आवाज, जोधपुर के लोगों में दहशत, सेना ने बताया क्या रही वजह?

जोधपुर शहर के बाहरी इलाकों में मंगलवार रात अचानक तेज धमाकों की आवाजें सुनाई देने से लोगों में दहशत फैल गई। मंडोर से लेकर बनाड़ तक कई इलाकों में लगातार दो से तीन जोरदार धमाके सुनाई दिए, जिनके बाद कई स्थानों पर लोगों ने हल्का कंपन महसूस होने की भी बात कही। इस धमाके के वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे।

धमाकों की आवाज सुनते ही लोग घरों से बाहर निकल आए और सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया। वहीं धमाकों के वीडियो भी तेजी से वायरल होने लगे। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासन की टीमें सक्रिय हुईं और विभिन्न क्षेत्रों में मौके का जायजा लिया। प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार के विस्फोटक या धरातलीय हादसे के साक्ष्य नहीं मिले।

वायुसेना ने स्पष्ट किया: सोनिक बूम

इस बीच, भारतीय वायुसेना के सूत्रों ने बताया कि रात्रि 8 बजे से 8 बजकर 5 मिनट के बीच वायुसेना के तीन विमान सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने के बाद बेस पर लौटे, जिसके चलते हवा के दाब में अचानक परिवर्तन हुआ और सोनिक बूम (Sonic Boom) की स्थिति उत्पन्न हुई। यह वही तीव्र ध्वनि होती है जो किसी विमान के ध्वनि की गति को पार करने या धीमा करने के समय उत्पन्न होती है।

उड़ान अभ्यास था पूरी तरह नियंत्रित

वायुसेना ने यह भी स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह नियंत्रित और नियमित उड़ान अभ्यास था, इसमें किसी भी तरह की सुरक्षा संबंधी चिंता की बात नहीं है फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सोशल मीडिया पर बिना पुष्टि के वीडियो या जानकारी साझा करने से बचें.