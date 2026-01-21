जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा, 2 की मौत और 20 से अधिक यात्री घायल

जोधपुर-जैसलमेर हाईवे पर सुनारों की प्याऊ के आगे मुलानाडा रॉयल्टी नाके क्षेत्र में मंगलवार (20 जनवरी) शाम करीब 4:30 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया. गुजरात नंबर की एक बस और सामने से आ रहे ट्रेलर की आमने-सामने टक्कर हो गई.

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस परखच्चे उड़ गए बस में सवार यात्रियों में चीख-पुकार मच गई और हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है.

हादसे में दो लोगों की मौत, 20 यात्री घायल

जानकारी के अनुसार, हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 20 से ज्यादा यात्री घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को 108 एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से जोधपुर के मथुरादास माथुर (एमडीएम) अस्पताल पहुंचाया गया है. कुछ घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार बस में सवार सभी यात्री गुजरात के रहने वाले थे, जो रामदेवरा (जैसलमेर) में बाबा रामदेव के दर्शन कर वापस गुजरात लौट रहे थे. हादसा सुनारों की प्याऊ के आगे मुलानाडा रॉयल्टी नाके के पास हुआ.

पुलिस हादसे के कारणों की कर रही जांच

सूचना मिलते ही राजीव गांधी नगर थानाधिकारी रवींद्र सिंह पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बस में फंसे घायलों को बाहर निकाला. हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर यातायात को आंशिक रूप से बहाल कराया. हादसे के कारण कुछ देर तक हाईवे पर जाम की स्थिति बनी रही. फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है.

