जोधपुर: ACB का बड़ा एक्शन, जमीन के कागजों में बदलाव के बदले रिश्वत लेने वाला पटवारी गिरफ्तार

जोधपुर: ACB का बड़ा एक्शन, जमीन के कागजों में बदलाव के बदले रिश्वत लेने वाला पटवारी गिरफ्तार

Jodhpur News: जोधपुर में जमीन के कागजों में ‘संशोधन’ के बदले रिश्वत लेते हुए एसीबी ने पटवारी को रंगे हाथों दबोच लिया. आरोपी पटवारी साधारण भूमि के कागजों में संशोधन के बदले रिश्वत ले रहा था.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 11 Feb 2026 06:42 PM (IST)
जोधपुर राजस्व कार्यालयों में लंबे समय से चल रहे छोटे काम-बड़ी रिश्वत के खेल पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक बार फिर करारा प्रहार किया है. जोधपुर जिले की बिलाड़ा तहसील के खारिया मीठापुर पटवार हल्के में पदस्थापित पटवारी रोहित कुमार को एसीबी ने 4 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया. मामला एक साधारण से भूमि संशोधन का था. परिवादी अपनी जमीन के खाते में दादी के नाम का संशोधन करवाना चाहता था, लेकिन आरोप है कि पटवारी ने इस काम के लिए 5 हजार रुपये की रिश्वत मांगकर उसे लगातार परेशान किया. जब पीड़ित ने रकम कम करने की गुहार लगाई, तो सौदा 4 हजार रुपये में तय हो गया.

एसीबी की टीम ने मौके पर पकड़ा

इसके बाद खेल में एसीबी की एंट्री हुई. शिकायत की पुष्टि होते ही जाल बिछाया गया और तय योजना के तहत जैसे ही पटवारी ने रिश्वत की रकम हाथ में ली, एसीबी की टीम ने उसे मौके पर ही दबोच लिया. अचानक हुई इस कार्रवाई से राजस्व कार्यालय में हड़कंप मच गया. टीम को देखते ही पटवारी के होश उड़ गए.

आरोपी पटवारी से पूछताछ जारी

यह पूरी कार्रवाई एसीबी जोधपुर के वरिष्ठ अधिकारियों के सुपरविजन में अंजाम दी गई. फिलहाल आरोपी पटवारी से पूछताछ जारी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि आरोपी पटवारी द्वारा पीड़ित से 5 हजार रुपये की मांग की गई थी, जिस पर पीड़ित ने पैसे कम करने की विनती की. इस पर पटवारी ने 4 हजार रुपये देने की मांग रखी.

एसीबी की इस कार्रवाई ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि सरकारी कामों में रिश्वतखोरी करने वालों की अब खैर नहीं. फिलहाल इस घटना ने एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. इलाके में एसीबी टीम की यह कार्रवाई चर्चा में है. 

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 11 Feb 2026 06:41 PM (IST)
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
