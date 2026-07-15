रामदेव मंदिर के दर्शन कर गुजरात लौट रहा था परिवार, जालोर में हादसे का शिकार; एक की मौत

जालोर जिले के भीनमाल क्षेत्र में मंगलवार रात को एक भीषण सड़क हादसा हुआ है, बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन कर गुजरात लौट रहा श्रद्धालुओं से भरा वाहन हादसे का शिकार हो गया. बताया गया कि भागल-सेफ्टा नदी के आगे अज्ञात वाहन से हुई टक्कर में 9 वर्षीय बालक तेजप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 20 से अधिक लोग घायल हो गए. घायलों का भीनमाल के अस्पतालों में उपचार जारी है. पुलिस हादसे की जांच में जुटी है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सभी श्रद्धालु बाबा रामदेव मंदिर के दर्शन कर अपने गांव लौट रहे थे. इसी दौरान रास्ते में उनका वाहन अज्ञात वाहन से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और मौके पर अफरा-तफरी मच गई. हादसे में गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के सूतरपाड़ा गांव निवासी एक ही परिवार के 20 से अधिक लोग घायल हो गए, जबकि 9 वर्षीय बालक तेजप्रकाश की मौके पर ही मौत हो गई.

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घायलों का अस्पताल में कराया गया भर्ती

वहीं, हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को एंबुलेंस की सहायता से भीनमाल के राजकीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया. वहीं, कुछ घायलों को बेहतर उपचार के लिए निजी भूपेंद्र अस्पताल में भर्ती कराया गया है. घायलों में 8 से 9 महिलाएं, 10 बच्चे तथा 4 से 5 युवक शामिल बताए जा रहे हैं. एक युवक की हालत गंभीर बनी हुई है.

अधिकारियों ने जाना घायलों का हाल

घटना की जानकारी मिलते ही उपखंड अधिकारी मोहित कासनियां के निर्देशन में तहसीलदार भीखदान चारण अस्पताल पहुंचे और चिकित्सकों से घायलों के उपचार की जानकारी ली. अस्पताल में डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ ने तत्काल उपचार शुरू कर दिया.

गुजरात के रहने वाले हैं सभी श्रद्धालु

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, सभी घायल गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के सूतरपाड़ा गांव के निवासी हैं और एक ही परिवार से जुड़े हुए हैं. हादसे के बाद परिवार में शोक का माहौल है. पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश कर रही है. दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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