डूंगरपुर में मौत बनकर दौड़ी बोलेरो, RAC हेड कांस्टेबल समेत 3 की मौत!

राजस्थान के डूंगरपुर जिले से एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना सामने आई है. वरदा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार बोलेरो ने दो बाइकों को टक्कर मार दी. इस भीषण हादसे में 13वीं आरएसी बटालियन के हेड कांस्टेबल, उनके चचेरे भाई और एक अन्य युवक की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है. पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार बोलेरो चालक की तलाश शुरू कर दी है.

डूंगरपुर जिले के वरदा थाना क्षेत्र स्थित गोल आम्बा गांव के पास रविवार को तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला. जानकारी के अनुसार, एक अनियंत्रित बोलेरो ने पहले ड्यूटी से घर लौट रहे 13वीं आरएसी बटालियन के हेड कांस्टेबल धुलसिंह चौहान और उनके चचेरे भाई महिपाल सिंह की बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी.

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हादसे के बाद भागा ड्राइवर, बाइक को भी रौंद

टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसे के बाद भी बोलेरो चालक नहीं रुका और वाहन लेकर भागने लगा. कुछ दूरी पर उसने दूसरी बाइक को भी अपनी चपेट में ले लिया, जिस पर सवार दिनेश रोत और संदीप रोत गंभीर रूप से घायल हो गए.

घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से चारों घायलों को तत्काल डूंगरपुर जिला अस्पताल पहुंचाया गया. जहां चिकित्सकों ने हेड कांस्टेबल धुलसिंह चौहान और दिनेश रोत को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से घायल महिपाल सिंह को उदयपुर रेफर किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उन्होंने भी दम तोड़ दिया. घायल संदीप रोत का फिलहाल अस्पताल में इलाज जारी है.

फरार ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही वरदा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई करते हुए तीनों शवों का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया. पुलिस ने फरार बोलेरो चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने और दुर्घटना का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

फिलहाल पुलिस फरार बोलेरो चालक की तलाश में जुटी हुई है. इस दर्दनाक हादसे के बाद पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. वहीं मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. तेज रफ्तार एक बार फिर तीन परिवारों की खुशियां छीन ले गई.

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