सांचोर-जयपुर हाईवे पर पलटी यात्रियों से भरी बस, नीचे दबने से दो लोगों की मौत, करीब 20 घायल

राजस्थान के जालोर जिले में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक निजी ट्रेवल्स की लग्जरी बस पलट गई. इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 20 लोग घायल हो गए. घायलों में से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. यह हादसा आहोर थाना क्षेत्र के अगवरी गांव के पास नेशनल हाईवे 325 पर हुआ.

घटना सांचोर से जयपुर जा रही एक निजी ट्रेवल्स की बस की है. जानकारी के अनुसार, बस आहोर थाना क्षेत्र के सावलाजी के पास नेशनल हाईवे 325 पर जा रही थी, तभी अचानक सामने पशु आ गया. पशु को बचाने के प्रयास में ड्राइवर ने तेजी से ब्रेक लगाए, जिससे बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में गिर गई और पलट गई. हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई.

बस के नीचे दबने से 2 की मौत

इस हादसे में एक महिला और एक युवक बस के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान फगलूराम बिश्नोई निवासी लियादरा और हुआ देवी के रूप में की गई है. घटना की सूचना मिलते ही आहोर पुलिस और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा.

बस के नीचे लोगों के दबे होने की सूचना के बाद जेसीबी और क्रेन की सहायता से राहत बचाव कार्य शुरू किया गया. घटना में घायल हुए करीब 20 लोगों को तुरंत एंबुलेंस की सहायता से नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचाया गया. पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है.

5 लोगों की हालत गंभीर

घटना में घायल हुए 20 लोगों में से 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. इन घायलों को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है. बाकी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है. आहोर पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बस की रफ्तार और हादसे की सही वजह का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जा रही है. पुलिस ने बस ड्राइवर से पूछताछ शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है.

मृतकों के परिजनों को मुआवजे की मांग

स्थानीय लोगों और मृतकों के परिजनों ने प्रशासन से पीड़ित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देने की मांग की है. उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज का पूरा खर्च सरकार को उठाना चाहिए. साथ ही, उन्होंने इस हाईवे पर सड़क सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की भी मांग की है.

यह घटना एक बार फिर राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा की कमी को उजागर करती है. विशेषज्ञों का कहना है कि इन मार्गों पर आवारा पशुओं की समस्या गंभीर है, जिससे अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती हैं. उन्होंने सुझाव दिया है कि हाईवे पर पशुओं को रोकने के लिए बाड़ लगाई जानी चाहिए और नाइट ड्राइविंग के दौरान विशेष सावधानी बरती जानी चाहिए. फिलहाल, घटना में घायल हुए लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है और पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है.