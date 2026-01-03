जालोर में बकरियां चराने गए बुजुर्ग की पीट-पीटकर हत्या, पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा

राजस्थान के जालोर जिले के भीनमाल थाना क्षेत्र के ग्राम कोडिटा ओरण में बुजुर्ग के साथ मारपीट कर सोने की मुरकियां और चांदी के कड़े लूटने का सनसनीखेज मामले सामने आया है. जहां लूट-पाट के बाद बुजुर्ग की हत्या कर दी गई, जिसके बाद जिला भीनमाल पुलिस व पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में गठित टीम ने पर्दाफाश करते हुए मुख्य आरोपी मानाराम उर्फ मोनिया को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं उसके सहयोगी की तलाश जारी है.

बुजुर्ग को लूटने के बाद उतारा मौत के घाट

दरअसल, भीनमाल थाना क्षेत्र के ग्राम कोडिटा में 9 दिसंबर 2025 को एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ हुई लूट व हत्या की घटना की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए वारदात को अंजाम देने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है. वहीं वारदात में शामिल अन्य एक आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है.

पुलिस के अनुसार बुजुर्ग के साथ लूट और हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस उप अधीक्षक शंकरलाल मसूरिया एवं थानाधिकारी राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित मय जाब्ता मौके पर पहुंचे और पीड़ित को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया फिर घटनास्थल पर नाकाबंदी करवाई गई तथा आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले गए. घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह इन्दौलिया एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोटाराम गोदारा ने मौके का निरीक्षण कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए.

बकरियां चराने के दौरान दिया घटना को अंजाम

पुलिस के अनुसार प्रार्थी ओबाराम ने रामाराम देवासी, जो कोडिटा के निवासी थे. उनकी रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया की उसके पिता रामाराम देवासी रोज की तरह बकरियां चराने ओरण गए थे, जहां अज्ञात बदमाशों ने उनके साथ मारपीट कर दोनों कानों की सोने की मुरकियां, हाथों के चांदी के कड़े, मोबाइल और पर्स लूट लिए तथा उनकी ही पगड़ी से हाथ-पैर बांध दिए, जिसके बाद इलाज के दौरान रामाराम देवासी की मृत्यु हो गई.

एक आरोपी गिरफ्तार, दूसरे की तालाश जारी

पुलिस टीमों ने तकनीकी सहायता, सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र के आधार पर जांच करते हुए आरोपी मानाराम उर्फ मोनिया, पुत्र अजाराम बागरी, निवासी धानसा थाना रामसीन को हिरासत में लिया. पूछताछ में आरोपी ने अपने एक साथी के साथ मिलकर सुनसान गौचर भूमि में बुजुर्ग को बातों में उलझाकर पगड़ी से हाथ-पैर बांधकर मारपीट और आभूषण लूटने की वारदात स्वीकार की.

पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके सहयोगी की तलाश व गहन अनुसंधान जारी है. आरोपी के खिलाफ पूर्व में भी जयपुर, उदयपुर व रामसीन में धोखाधड़ी व मारपीट के तीन प्रकरण दर्ज हैं.