जैसलमेर में दर्दनाक हादसा, पानी की डिग्गी में डूबने से 3 सगी बहनों समेत 4 की मौत

राजस्थान के जैसलमेर में खेत की पानी की डिग्गी ने चार मासूमों की जिंदगी छीन ली. एक बच्ची को डूबता देख उसे बचाने पहुंचे तीन अन्य बच्चे भी गहरे पानी में समा गए. देखते ही देखते चारों की दर्दनाक मौत हो गई. मृतकों में तीन सगी बहनें और उनका ममेरा भाई शामिल है.

एक साथ चार बच्चों की मौत से दो गांवों में मातम पसर गया. हादसा सदर थाना क्षेत्र के रूपसी गांव में शुक्रवार को हुआ, जहां परिवार ट्यूबवेल पर काम कर रहा था और बच्चे खेलते-खेलते खेत में बनी पानी की डिग्गी तक पहुंच गए थे.

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क्या है पूरा घटनाक्रम ?

जानकारी के मुताबिक, परिवार रूपसी गांव में एक ट्यूबवेल पर काम कर रहा था. इसी दौरान बच्चे पास ही खेत में बनी पानी की डिग्गी के नजदीक चले गए. बताया जा रहा है कि अचानक एक बच्ची पानी में डूबने लगी. उसे बचाने के लिए बाकी तीन बच्चे भी डिग्गी में उतर गए. लेकिन पानी की गहराई इतनी ज्यादा थी कि कोई भी बाहर नहीं निकल सका. चारों बच्चे डिग्गी में डूब गए और हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां उजाड़ दीं.

घटना की जानकारी मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों में चीख-पुकार मच गई. आनन-फानन में चारों बच्चों को पानी से बाहर निकालकर राजकीय जवाहिर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इनकी हुई मौत

मृतकों की पहचान 18 वर्षीय दिलीप पुत्र अमृतराम निवासी रूपसी और सिपला निवासी 16 वर्षीय मोरु, 14 वर्षीय धीया तथा 13 वर्षीय माया पुत्री नारायणराम भील के रूप में हुई है. तीनों बच्चियां सगी बहनें थीं, जबकि दिलीप उनका ममेरा भाई था.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

हादसे की पुष्टि जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे ने की है. एसपी के अनुसार, प्रारंभिक जानकारी में एक बच्ची को बचाने के प्रयास में अन्य बच्चों के डिग्गी में उतरने और गहरे पानी में डूबने की बात सामने आई है. चारों शव जिला अस्पताल लाए गए हैं. थानाधिकारी सहित पुलिस दल मौके पर मौजूद है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

एक ही परिवार की तीन बेटियों और उनके ममेरे भाई की दर्दनाक मौत ने रूपसी और सिपला दोनों गांवों को गहरे सदमे में डाल दिया है. जिस हादसे में एक बच्ची को बचाने की कोशिश शुरू हुई, वही चार मासूमों की जिंदगी का आखिरी सफर बन गया.

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