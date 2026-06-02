हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: मदरसों की जांच के आदेश पर RJD भड़की, क्या बोले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष?

बिहार: मदरसों की जांच के आदेश पर RJD भड़की, क्या बोले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष?

Bihar News: आरजेडी का कहना है कि जांच के नाम पर सरकार माहौल बनाने की कोशिश ना करे. बीजेपी का कहना है कि मदरसों में किन-किन चीजों की जरूरत है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इसलिए जांच के आदेश दिए गए हैं.

By : आर्यन आनंद | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 02 Jun 2026 05:37 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार मदरसों को लेकर सख्त दिखाई दे रही है. बिहार के मदरसों को लेकर जांच के आदेश जारी किए गए हैं. वैसे मदरसे जो राज्य सरकार से अनुदान ले रहे हैं उनकी जांच होनी है. इस बीच शिक्षा विभाग की ओर से जारी हुए आदेश के बाद इस पर सियासत भी हो रही है. 

'माहौल बनाने की कोशिश न करे सरकार'

मंगलवार (02 जून, 2026) को आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि मदरसों की जांच के नाम पर सरकार माहौल बनाने की कोशिश ना करे. उन्होंंने कहा कि यह देखना होगा कि जांच के नाम पर जो बुनियादी शिक्षा है वह प्रभावित न हो. 

इस पूरे मामले में बीजेपी की ओर से भी बयान आया है. मदरसों की जांच पर बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा, "शासन जानना चाहता है कि मदरसों के हाल क्या हैं, किन-किन चीजों की जरूरत है, क्या पढ़ाया जा रहा है, इसलिए मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं. एनडीए सरकार हर तबके के नौनिहालों का उज्वल भविष्य सुनिश्चित करने की गारंटी देती है." 

यह भी पढ़ें- राबड़ी आवास खाली करने के लिए RJD तैयार, पार्टी ने रख दी ये बड़ी शर्त, मानेगी सम्राट सरकार?

गुलाम रसूल बलियावी ने क्या कहा?

जांच के आदेश पर बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का भी बयान आया है. उन्होंने कहा कि दो चीजें समझने की जरूरत है, सिर्फ मदरसा ही अनुदान पर नहीं चलता बल्कि एजुकेशन बोर्ड के तहत संस्कृत विद्यालय भी अनुदान पर चलता है. बहुत सारे स्कूल और कॉलेजे भी अनुदान पर चलते हैं.

उन्होंने कहा कि पहले सरकार जांच करती है तब अनुदान देती है चाहे मदरसा हो, संस्कृत कॉलेज या अन्य स्कूल और कॉलेज हो, लेकिन अनुदान के नाम पर सिर्फ मदरसे की जांच होगी तो किसी को भी तकलीफ होगी. 

उन्होंने कहा, "हम आग्रह करते हैं कि उनकी भी जांच हो जिनको सरकार अनुदान देती है. राइट टू एजुकेशन के तहत अनुदान की बहुत सारी फाइलें सरकार के पास पड़ी हुई हैं उनको क्लीयरेंस मिले."

यह भी पढ़ें- सम्राट सरकार के लिए सिर दर्द बना राबड़ी आवास? RJD के ताजा बयान ने किया हैरान!

Published at : 02 Jun 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Madrasa BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: मदरसों की जांच के आदेश पर RJD भड़की, क्या बोले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष?
बिहार: मदरसों की जांच के आदेश पर RJD भड़की, क्या बोले अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष?
बिहार
राबड़ी आवास खाली करने के लिए RJD तैयार, पार्टी ने रख दी ये बड़ी शर्त, मानेगी सम्राट सरकार?
राबड़ी आवास खाली करने के लिए RJD तैयार, पार्टी ने रख दी ये बड़ी शर्त, मानेगी सम्राट सरकार?
बिहार
बिहार: सम्राट सरकार में मदरसों की जांच के आदेश पर आया BJP का बड़ा बयान, 'बहुत से ऐसे…'
बिहार: सम्राट सरकार में मदरसों की जांच के आदेश पर आया BJP का बड़ा बयान, 'बहुत से ऐसे…'
बिहार
बिहार MLC चुनाव को लेकर सीटों पर तकरार शुरू! AIMIM और RJD आमने-सामने
बिहार MLC चुनाव को लेकर सीटों पर तकरार शुरू! AIMIM और RJD आमने-सामने
Advertisement

वीडियोज

बॉलीवुड न्यूज़: 😯'कॉकटेल 2' का ट्रेलर आउट, दिखेगा प्यार, दोस्ती और हार्टब्रेक का तड़का!
Mumbai में ताबड़तोड़ Bulldozer Action, दरगाह बना निशाना | Goregaon Bulldozer Action | Mumbai Police
Signature Case: Bengal चुनाव हार के बाद बिखर रही है TMC? | Abhisekh Banerjee | Breaking | Mamata
Signature Case: Mamata Banerjee के लिए 13 विधायक बने मुसिबत? | TMC | Abhisekh Banerjee | Breaking
Breaking | Attack on Lebanon: Trump की Netanyahu से नाराजगी खुलकर आई सामने | Hormuz | Latest Update
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान वॉर के बीच इस महीने से लगने जा रही तेल में भीषण आग, होर्मुज खुला तो जानें क्या होंगे आगे हालात
ईरान वॉर के बीच इस महीने से लगने जा रही तेल में भीषण आग, होर्मुज खुला तो जानें क्या होंगे आगे हालात
बिहार
राबड़ी आवास खाली करने के लिए RJD तैयार, पार्टी ने रख दी ये बड़ी शर्त, मानेगी सम्राट सरकार?
राबड़ी आवास खाली करने के लिए RJD तैयार, पार्टी ने रख दी ये बड़ी शर्त, मानेगी सम्राट सरकार?
विश्व
US Ro Khanna: अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
अमेरिका में हिंदुओं पर हमले, नफरत बर्दाश्त नहीं! US संसद में लाया गया प्रस्ताव, इकट्ठे हो गए 32 MP
क्रिकेट
IPL 2026 में फ्लॉप खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, हार्दिक पांड्या कप्तान तो ऋषभ पंत विकेटकीपर
IPL 2026 में फ्लॉप खिलाड़ियों की प्लेइंग इलेवन, हार्दिक पांड्या कप्तान तो ऋषभ पंत विकेटकीपर
बॉलीवुड
Cocktail 2 Trailer Out: रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गया शाहिद-कृति और रश्मिका का लव ट्रायंगल
रोमांस और कॉमेडी से भरपूर है 'कॉकटेल 2' का ट्रेलर, छा गई शाहिद-कृति और रश्मिका की तिकड़ी
स्पोर्ट्स
Explained: FIFA वर्ल्ड कप का दुनियाभर में शोर लेकिन में भारत में सन्नाटा! भारतीयों के खून में क्यों दौड़ता क्रिकेट?
FIFA का दुनियाभर में शोर लेकिन में भारत में सन्नाटा! भारतीयों के खून में क्यों दौड़ता क्रिकेट?
न्यूज़
इमारतें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
इमारतें धराशायी, जिंदगी का नामोनिशां नहीं...इजरायल के हवाई हमलों में दक्षिणी लेबनान में तबाही, सहमे लोग बोले- हमारा कोई ठिकाना नहीं
जनरल नॉलेज
Snake Myths: जमीन में छिपे खजानों के पास अक्सर क्यों मिलते हैं सांप, क्या सच में करते हैं रखवाली?
जमीन में छिपे खजानों के पास अक्सर क्यों मिलते हैं सांप, क्या सच में करते हैं रखवाली?
ENT LIVE
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
'मां बहन' की स्टारकास्ट ने सुनाए मजेदार किस्से, Madhuri Dixit से लेकर Triptii Dimri तक ने किया खुलासा
ENT LIVE
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
'Animal' के बाद Bobby Deol ने छोड़ दी शराब, बोले- बुरे वक्त ने बहुत कुछ सिखाया
ENT LIVE
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
'Obsession' बनी इस साल की सबसे अलग हॉरर फिल्मों में से एक, दर्शकों को कर रही है हैरान
ENT LIVE
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
‘Peddi’ में Janhvi Kapoor निभाएंगी बेबाक और दमदार गांव की लड़की का किरदार
ENT LIVE
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
OTT पर छाई Dhanush की ‘Kara’, दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ
Embed widget