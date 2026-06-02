राजस्थान के झालावाड़ में MD और चित्तौड़गढ़ में 101 किलो डोडाचूरा जब्त, तस्कर गिरफ्तार

राजस्थान में नशे के काले कारोबार के खिलाफ केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) ने जोरदार कार्रवाई करते हुए तस्करों के नेटवर्क की कमर तोड़ दी है. सीबीएन की टीमों ने दो अलग-अलग बड़े ऑपरेशनों में करोड़ों रुपये की ड्रग्स बरामद की है. अधिकारियों ने 3.641 किलोग्राम अवैध एमडी (मेफेड्रोन), 101.720 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा, 7.060 किलोग्राम संदिग्ध पाउडर और एक ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की है. इस कार्रवाई में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिससे तस्करी के बड़े नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है.

पहली बड़ी कार्रवाई झालावाड़ जिले में की गई. सीबीएन को खुफिया सूचना मिली थी कि पचपहाड़ क्षेत्र के गुराड़िया जोगा गांव में एक व्यक्ति अपने मकान का इस्तेमाल ड्रग्स के सुरक्षित ठिकाने के रूप में कर रहा है. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए सीबीएन कोटा और भवानीमंडी सेल की संयुक्त टीम ने रविवार (31 मई) को उक्त मकान पर दबिश दी.

हालांकि मकान बंद मिला, लेकिन टीम ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए जब अंदर तलाशी ली, तो उनके भी होश उड़ गए. घर के भीतर से 3.641 किलो अवैध एमडी (मेफेड्रोन) और 7.060 किलो संदिग्ध पाउडर बरामद हुआ. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बरामद एमडी की कीमत लाखों रुपये में आंकी जा रही है. टीम यह पता लगाने में जुटी है कि इतनी बड़ी खेप कहां से आई और इसे कहां सप्लाई किया जाना था.

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पत्थरों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे 101 किलो डोडाचूरा

दूसरी कार्रवाई सीबीएन चित्तौड़गढ़ सेल ने की. टीम ने चित्तौड़गढ़-निम्बाहेड़ा हाईवे पर स्थित ओछड़ी टोल नाका के पास घेराबंदी कर एक संदिग्ध ट्रैक्टर-ट्रॉली को रुकवाया. पुलिस और जांच एजेंसियों की आंखों में धूल झोंकने के लिए तस्करों ने ट्रॉली में ऊपर तक पत्थर भर रखे थे. जब सीबीएन अधिकारियों ने बारीकी से तलाशी ली और पत्थर हटाए, तो उनके नीचे छिपे 5 कट्टों से 101.720 किलोग्राम अवैध डोडाचूरा बरामद हुआ. टीम ने तुरंत ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए तस्कर से पूछताछ की जा रही है, जिससे कई अहम सुराग मिलने की संभावना है.

नशा तस्करों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस'

सीबीएन के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार के ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति पर काम किया जा रहा है. एजेंसी का मुख्य लक्ष्य सिर्फ खेप पकड़ना नहीं है, बल्कि ड्रग्स के पूरे सिंडिकेट और उसके सरगनाओं को जड़ से खत्म कर कानून के शिकंजे में लाना है. फिलहाल दोनों मामलों में एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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