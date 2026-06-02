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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानJodhpur News: मंडोर गार्डन में टॉय ट्रेन के नीचे आई 5 साल की अमायरा, दर्दनाक मौत के बाद उठे सवाल

Jodhpur News: मंडोर गार्डन में टॉय ट्रेन के नीचे आई 5 साल की अमायरा, दर्दनाक मौत के बाद उठे सवाल

Jodhpur News In Hindi: मंडोर गार्डन में टॉय ट्रेन हादसे में 5 वर्षीय अमायरा की मौत हो गई. अचानक ब्रेक लगने से बच्ची ट्रेन से गिरकर ट्रेन के पहिए के नीचे आ गई. टॉय ट्रेन संचालन पर रोक लगा दी गई है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 02 Jun 2026 03:51 PM (IST)
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जोधपुर के प्रसिद्ध मंडोर गार्डन में टॉय ट्रेन हादसे में 5 वर्षीय मासूम अमायरा की मौत हो गई. घटना 31 मई शाम करीब 6 बजे की है, जब अमायरा अपने परिवार के साथ टॉय ट्रेन में सवार थी. इस दुर्घटना ने पर्यटन स्थल पर बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

अचानक ब्रेक लगने से बच्ची ट्रेन से गिर गई

मृतका के पिता मोहम्मद हबीब ने बताया कि ट्रेन में अचानक ब्रेक लगने से उनकी बेटी उछलकर नीचे गिर गई और ट्रेन का पहिया उसकी गर्दन पर से गुजर गया. परिवार के सदस्यों और अन्य यात्रियों ने “ट्रेन रोको... ट्रेन रोको” की आवाजें लगाईं, लेकिन चालक ने समय पर ट्रेन नहीं रोकी. अमायरा की चचेरी बहन मुस्कान भी बचाने के प्रयास में घायल हो गई. दोनों को तुरंत मथुरादास माथुर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने अमायरा को मृत घोषित कर दिया.

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टॉय ट्रेन संचालन पर लगा प्रतिबंध

मंडोर थाना प्रभारी शेषकरण ने बताया कि मृतका के पिता की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया गया है. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष विक्रम सरगरा ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया. पाया गया कि टॉय ट्रेन में बच्चों की सुरक्षा के लिए न तो सुरक्षा गेट थे और न ही उचित हैंडल. घटना की जांच पूरी होने तक टॉय ट्रेन के संचालन पर रोक लगा दी गई है.

पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने मांगी निष्पक्ष जांचपूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर इस हादसे की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है. टॉय ट्रेन चालक ने कहा कि यात्रियों को पहले ही सावधानी बरतने की हिदायत दी जाती है, लेकिन घटना के समय वह ट्रेन रोकने का प्रयास कर रहा था.

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About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
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Published at : 02 Jun 2026 03:48 PM (IST)
Tags :
Train Accident Rajsthan News
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