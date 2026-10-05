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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर: पुलिस का पहरा, छात्रों की कमी, कोचिंग में थप्पड़ कांड के बाद अब कैसे हैं हालात?

जयपुर: पुलिस का पहरा, छात्रों की कमी, कोचिंग में थप्पड़ कांड के बाद अब कैसे हैं हालात?

जयपुर की कलाम कोचिंग में क्लासरूम में एक टीचर द्वारा छात्र की सरेआम पिटाई किए जाने की घटना सामने आई थी, जिसके बाद छात्रों ने जमकर प्रदर्शन किया.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 05 Oct 2026 03:59 PM (IST)
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जयपुर में रविवार (4 अक्टूबर) को हुए जबरदस्त हंगामे के बाद कलाम कोचिंग एकेडमी में सोमवार को पूरी तरह शांति है. सोमवार (5 अक्टूबर) कोचिंग के बाहर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन या हंगामा नहीं हुआ. हालांकि, सुरक्षा के लिहाज से कोचिंग के आसपास का इलाका पुलिस छावनी में तब्दील है. कोचिंग आज भी खुली हुई है, लेकिन रविवार के हंगामे के चलते आज काफी कम संख्या में छात्र क्लास करने पहुंचे.

दरअसल, तीन दिन पहले क्लासरूम में एक टीचर द्वारा छात्र की सरेआम पिटाई किए जाने की घटना सामने आई थी. इसके विरोध में रविवार को बड़ी संख्या में छात्र कलाम कोचिंग एकेडमी में इकट्ठा हो गए थे. छात्रों ने काफी देर तक कोचिंग परिसर के बाहर हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया. स्थिति बिगड़ने पर छात्रों को वहां से हटाने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया था.

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कोचिंग के पास बढ़ी सुरक्षा

रविवार के हंगामे के बाद कुछ छात्र संगठनों ने सोमवार को भी कोचिंग के बाहर प्रदर्शन करने का ऐलान किया था. इसे देखते हुए पुलिस ने कोचिंग के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी. पुलिस की सख्ती के चलते आज कोई भी छात्र संगठन वहां प्रदर्शन के लिए इकट्ठा नहीं हो पाया.

कई छात्रों को हिरासत में लिया

रविवार को हुए हंगामे के दौरान पुलिस ने कई छात्रों को हिरासत में भी लिया था. वहीं, छात्र की पिटाई के मामले में कलाम कोचिंग एकेडमी ने आरोपी टीचर प्रवीण दान चारण की सेवाएं फिलहाल समाप्त कर दी हैं. कोचिंग प्रबंधन ने घटना पर खेद जताते हुए माफी भी मांगी है.

छात्रों की संख्या में कमी

फिलहाल कोचिंग में नियमित कक्षाएं चल रही हैं, लेकिन रविवार की घटना का असर सोमवार को छात्रों की संख्या में साफ नजर आया. सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस भी लगातार इलाके में निगरानी कर रही है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 05 Oct 2026 03:53 PM (IST)
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