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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में युवक ने की आत्महत्या, मौत से पहले वीडियो में पत्नी पर लगाए आरोप

जयपुर में युवक ने की आत्महत्या, मौत से पहले वीडियो में पत्नी पर लगाए आरोप

जयपुर में पत्नी से अलग होने के बाद बिहार के युवक ने आत्महत्या कर ली. मौत से पहले बनाए वीडियो में उसने पत्नी से जुड़े विवाद और साली-साढ़ू पर गंभीर आरोप लगाए.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 05 Oct 2026 09:45 AM (IST)
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जयपुर के शिप्रा पथ इलाके में एक युवक की आत्महत्या का मामला सामने आया है. बिहार के मधुबनी जिले के रहने वाले मोहम्मद नसीरुप ने 1 अक्टूबर को मानसरोवर के पटेल मार्ग स्थित किराए के कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी. आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जिसमें उसने अपनी साली और साढ़ू को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार बताया.

मोहम्मद नसीरुप जयपुर में रहकर एक निर्माणाधीन मॉल में फायर सिस्टम फिटिंग का काम करता था. वह मानसरोवर इलाके में किराए के कमरे में रहता था. बताया जा रहा है कि कुछ समय से उसका वैवाहिक जीवन ठीक नहीं चल रहा था और वह पत्नी से अलग होने के कारण तनाव में था.

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वीडियो बनाकर साली और साढ़ू पर लगाए आरोप

बताया जा रहा है कि नसीरुप का आरोप था कि उसकी साली रिजवाना खातून और साढ़ू मोहम्मद अलाउद्दीन ने उसकी पत्नी को उसके खिलाफ भड़काया और दोनों को अलग कर दिया. इसी बात को लेकर वह काफी परेशान था.

आत्महत्या से कुछ समय पहले नसीरुप ने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड किया. वीडियो में वह रोते हुए अपनी साली और साढ़ू को अपनी मौत का जिम्मेदार बताता नजर आया. इसके बाद उसने यह वीडियो गांव में रह रही मरियम खातून को भेज दिया.

दोस्त कमरे पर पहुंचा तो हो चुकी थी मौत

वीडियो मिलने के बाद परिवार के लोगों में हड़कंप मच गया. उन्होंने जयपुर में नसीरुप के दोस्त शहाबुद्दीन को फोन कर तुरंत उसके कमरे पर जाने को कहा. शहाबुद्दीन जब वहां पहुंचा तो नसीरुप को मृत हालत में पाया. सूचना मिलने पर शिप्रा पथ थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और शव को जयपुरिया अस्पताल भिजवाया.

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पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया. थानाधिकारी हितेश शर्मा के मुताबिक, मृतक के चचेरे भाई मोहम्मद फिरोज राइन की शिकायत पर वीडियो सुसाइड नोट के आधार पर रिजवाना और अलाउद्दीन के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस वीडियो की जांच कर रही है और मामले में आरोपियों से पूछताछ की जाएगी.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 05 Oct 2026 09:45 AM (IST)
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RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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