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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थान'रेगिस्तान में फूल खिलाने में हम माहिर', वसुंधरा राजे के बयान सियासी हलचल

'रेगिस्तान में फूल खिलाने में हम माहिर', वसुंधरा राजे के बयान सियासी हलचल

राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने एक कार्यक्रम में कहा कि रेगिस्तान में फूल खिलाने का हुनर हमें अच्छे से आता है. हम इसमें माहिर हैं. आसमान हमारी सीमाओं का अंत नहीं है. 

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 10 Oct 2026 02:07 PM (IST)
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राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक बयान ने प्रदेश के सियासी गलियारों में चर्चा के लिए नया टॉपिक दे दिया है. जोधपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में राजे ने कहा कि रेगिस्तान में फूल खिलाने का हुनर हमें अच्छे से आता है. हम इसमें माहिर हैं. आसमान हमारी सीमाओं का अंत नहीं है. 

राजे के इस बयान को राजस्थान की संभावनाओं, विकास और अपने राजनीतिक अनुभव को सामने रखने के तौर पर देखा जा रहा है. हालांकि, उन्होंने अपने संबोधन में किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी का नाम नहीं लिया. अपने इस सियासी बयान के जरिए उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा या फिर अपनी ही पार्टी के नेताओं को आईना दिखाने की कोशिश की, फिलहाल यह साफ नहीं है. 

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शुक्रवार को हैप्पी आवर्स स्कूल की ओर से आयोजित HHSMUN 2026 (हैप्पी आवर्स स्कूल मॉडल यूनाइटेड नेशंस (2026) कार्यक्रम में राजे ने राजस्थान की ताकत और यहां की चुनौतियों को अवसर में बदलने की क्षमता पर जोर दिया. उनके संबोधन में विकास के साथ अपनी सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई योजनाओं का जिक्र भी रहा. ऐसे में उनके बयान को लेकर राजनीतिक चर्चाएं होना स्वाभाविक है. 

धूप को चुनौती नहीं, ताकत बनाया

राजे ने कहा कि सदियों तक राजस्थान की तेज धूप को चुनौती माना जाता था, लेकिन आज उसी धूप से जोधपुर के पास भड़ला में हजारों मेगावाट बिजली पैदा हो रही है. उन्होंने इसे राजस्थानियों की मजबूती बताते हुए कहा कि अपनी सबसे बड़ी चुनौती को सबसे बड़ी ताकत में बदल देना ही प्रदेश की पहचान है. राजे के इस बयान में राजस्थान के विकास और भविष्य की संभावनाओं को लेकर आत्मविश्वास साफ नजर आया. उनके शब्दों में प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को कमजोरी के बजाय ताकत बनाने का संदेश था. 

पुरानी योजनाओं का जिक्र, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर

पूर्व मुख्यमंत्री ने मधुमक्खियों का उदाहरण देते हुए कहा कि एक मधुमक्खी अपने पूरे जीवन में एक चम्मच के बारहवें हिस्से जितना शहद बनाती है. उसका योगदान छोटा लगता है, लेकिन हजारों मधुमक्खियां मिलकर ऐसा छत्ता बनाती हैं, जिसकी संरचना का गणितीय प्रमाण जुटाने में वैज्ञानिकों को दो हजार वर्ष लग गए. उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयास मिलकर बड़ा काम कर सकते हैं. राजे ने कहा, 'मुख्यमंत्री के रूप में मैंने सीखा कि अच्छी नीति वह नहीं है, जो लोगों की मदद करे. अच्छी नीति वह है, जो लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करे. '

उन्होंने बताया कि बेटियों को साइकिलें इसलिए दी गईं, ताकि स्कूल की लंबी दूरी उनकी पढ़ाई में बाधा नहीं बने. जल स्वावलंबन अभियान के जरिए गांवों को पारंपरिक जलस्रोतों को फिर से जीवित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया. वहीं, भामाशाह योजना के तहत महिलाओं को परिवार की मुखिया बनाया गया और उनके नाम से बैंक खाते खुलवाए गए, ताकि सरकारी योजनाओं का पैसा सीधे उनके खातों में पहुंच सके. 

बयान के राजनीतिक मायने क्या हैं?

राजे के संबोधन में विकास, आत्मनिर्भरता और अपनी सरकार की योजनाओं का उल्लेख प्रमुखता से रहा. राजस्थान की राजनीति में उनके अनुभव और पूर्व कार्यकाल की योजनाओं का जिक्र उनके राजनीतिक दृष्टिकोण को सामने लाता है. हालांकि, इस संबोधन को किसी मौजूदा राजनीतिक खींचतान या भविष्य की रणनीति से सीधे जोड़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है. 

कार्यक्रम में मतदाता की आयु और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर भी बहस हुई. राजे ने अपने संबोधन के जरिए युवाओं को छोटे प्रयासों की अहमियत समझाने के साथ राजस्थान की संभावनाओं पर भरोसा जताया. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 10 Oct 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Vasundhara Raje RAJASTHAN NEWS
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