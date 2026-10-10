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राजस्थान में पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट पर उठे सवाल, जानें मामला

इलेक्शन वॉच ने राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट पर सवाल खड़े किए हैं. निखिल डे का सवाल है कि जब SIR के बाद कई नाम हटाए गए हैं तो पुराने वोटर लिस्ट से चुनाव का फैसला क्यों?

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 10 Oct 2026 08:44 AM (IST)
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चुनाव सुधारो के लिए काम करने वाली संस्था इलेक्शन वॉच ने राजस्थान में होने वाले पंचायत चुनावों की वोटर लिस्ट को लेकर सवाल उठाए हैं. इलेक्शन वॉच ने SIR के बाद तैयार हुई नई वोटर लिस्ट के बजाय पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव कराए जाने के फैसले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग को कटघरे में खड़ा किया है.  

संस्था के स्टेट कोऑर्डिनेटर निखिल डे के मुताबिक अगर एसआईआर के नाम पर वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया गया है, गलत नाम हटाए गए हैं तो तमाम फर्जी नाम वाली पुरानी लिस्ट से चुनाव क्यों कराए जा रहे हैं. 

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वोटर लिस्ट कौन सी सही?

उनके मुताबिक एसआईआर में राजस्थान से 43 लाख नाम हटाए गए हैं. पंचायत चुनाव में यह 43 लाख फर्जी और गलत लोग अगर मतदान करेंगे तो निष्पक्षता और पारदर्शिता नहीं रह पाएगी. संस्था ने यह सवाल पूछा है कि पुरानी वोटर लिस्ट सही थी या फिर SIR के बाद वाली. अगर पुरानी गलत थी तो नई लिस्ट से चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं. इसके अलावा अगर नई वोटर लिस्ट सही नहीं है तो पुरानी में बदलाव क्यों किया गया?

चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल

इलेक्शन वॉच के साथ ही पीयूसीएल और दूसरी संस्थाओं ने भी कहा है कि अगर पंचायत चुनाव में 43 लाख संदिग्ध वोट पड़ेंगे तो इसे निष्पक्ष चुनाव नहीं कहा जा सकता. इन संस्थाओं ने पंचायत से पहले हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में भी पुरानी वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किए जाने पर पूरी प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा किया है.  

राजस्थान के पंचायत चुनाव की वोटर लिस्ट के बहाने इन संस्थाओं ने एसआईआर को लेकर निशाना साधा है और कोर्ट जाने की भी बात कही है. उम्मीद जताई जा रही है कि कई संस्थाएं जल्द ही इस मामले को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती है. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 10 Oct 2026 08:44 AM (IST)
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RAJASTHAN NEWS
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