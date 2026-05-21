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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में महंगाई का डबल झटका, सरस डेयरी ने दूध-दही समेत कई प्रोडक्ट किए महंगे, अब यह हुआ रेट

जयपुर में महंगाई का डबल झटका, सरस डेयरी ने दूध-दही समेत कई प्रोडक्ट किए महंगे, अब यह हुआ रेट

Jaipur Milk Price Increase: जयपुर में सरस डेयरी ने दूध, दही, छाछ, लस्सी और पनीर समेत कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा दिए हैं. नई कीमतें 21 मई की शाम से लागू होंगी.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 21 May 2026 06:49 AM (IST)
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पिंक सिटी जयपुर के लोगों को महंगाई का एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है. जयपुर की सरस डेयरी ने अपने कई प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाने का फैसला किया है. नई कीमतें आज बृहस्पतिवार (21 मई) की शाम से लागू हो जाएंगी. बढ़ी हुई कीमतों का असर सीधे आम लोगों की रसोई पर पड़ेगा, क्योंकि जयपुर और दौसा जिले में बड़ी संख्या में लोग रोजाना सरस डेयरी के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं.

जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, जो सरस ब्रांड के नाम से दूध और डेयरी प्रोडक्ट बेचता है, उसने सभी प्रमुख दूध वेरिएंट्स के दाम बढ़ा दिए हैं. नीला टोंड दूध अब 54 रुपए की जगह 56 रुपए प्रति लीटर मिलेगा. हरा स्टैंडर्ड दूध 60 रुपए से बढ़कर 62 रुपए प्रति लीटर हो गया है.

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वहीं गोल्ड दूध की कीमत 68 रुपए से बढ़ाकर 70 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है. डेयरी के इस फैसले से रोजाना दूध खरीदने वाले परिवारों का मासिक बजट प्रभावित होना तय माना जा रहा है.

पनीर, दही और लस्सी भी हुई महंगी

सिर्फ दूध ही नहीं, सरस डेयरी ने दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम भी बढ़ा दिए हैं. पनीर अब 362 रुपए की जगह 385 रुपए प्रति किलो मिलेगा. यानी एक किलो पर सीधे 23 रुपए की बढ़ोतरी की गई है. 200 ग्राम वाले पनीर पैकेट पर भी 6 रुपए ज्यादा देने होंगे.

दही की कीमतों में भी इजाफा हुआ है. 200 ग्राम दही का पैकेट अब 16 रुपए के बजाय 18 रुपए में मिलेगा. वहीं 400 ग्राम दही के लिए अब 36 रुपए खर्च करने होंगे, जो पहले 32 रुपए में मिल रहा था. इसके अलावा साधा छाछ के पैकेट पर 1 रुपए, नमकीन छाछ पर 2 रुपए और लस्सी पर भी 2 रुपए बढ़ा दिए गए हैं.

9 महीने में दूसरी बार बढ़े दाम

जयपुर डेयरी ने पिछले 9 महीनों में दूसरी बार कीमतों में बढ़ोतरी की है. इससे पहले अगस्त 2025 में भी दूध और दूसरे प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए गए थे. लगातार दूसरी बार बढ़ी कीमतों ने आम उपभोक्ताओं की चिंता बढ़ा दी है.

जयपुर और दौसा जिले में सरस डेयरी के प्रोडक्ट्स की भारी मांग रहती है. बताया जा रहा है कि इन दोनों जिलों में रोजाना करीब 11.60 लाख लीटर दूध की सप्लाई की जाती है. जयपुर में करीब 70 प्रतिशत से ज्यादा लोग सरस के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं.

अमूल और मदर डेयरी भी बढ़ा चुके हैं दाम

गौरतलब है कि ठीक एक हफ्ते पहले 13 मई को अमूल और मदर डेयरी ने भी दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ाए थे. अब सरस डेयरी की ओर से की गई बढ़ोतरी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं.

हालांकि बताया जा रहा है कि जयपुर डेयरी फिलहाल 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के मुनाफे में चल रही है. ऐसे में कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि मुनाफे में होने के बावजूद डेयरी ने कीमतें क्यों बढ़ाईं.

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परिवारों के बजट पर पड़ेगा असर

दूध, दही, छाछ और पनीर जैसी रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ने से आम परिवारों का खर्च बढ़ना तय है. अनुमान लगाया जा रहा है कि पांच सदस्यों वाले एक सामान्य परिवार पर हर महीने करीब 150 से 200 रुपए तक का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है. महंगाई के दौर में सरस डेयरी की यह बढ़ोतरी लोगों की जेब पर सीधा असर डालने वाली है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 21 May 2026 06:49 AM (IST)
Tags :
Milk Price RAJASTHAN NEWS JAIPUR NEWS
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