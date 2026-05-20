भरतपुर: 47 डिग्री पहुंचा पारा, भीषण गर्मी से हाहाकार, अस्पताल की OPD में बढ़ी मरीजों की संख्या

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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानBharatpur News: 47 डिग्री पहुंचा पारा, भीषण गर्मी से हाहाकार, अस्पताल की OPD में बढ़ी मरीजों की संख्या

Bharatpur News: 47 डिग्री पहुंचा पारा, भीषण गर्मी से हाहाकार, अस्पताल की OPD में बढ़ी मरीजों की संख्या

Bharatpur Heatwave: राजस्थान के भरतपुर में 47°C तापमान के साथ भीषण गर्मी और हीटवेव से जनजीवन अस्त-व्यस्त है. दिन में सड़कें वीरान, वहीं आरबीएम अस्पताल मरीजों से भरा है.

By : सतपाल सिंह, भरतपुर | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 20 May 2026 09:02 PM (IST)
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राजस्थान के भरतपुर जिले में सूरज आग उगल रहा है. बढ़ते तापमान और झुलसा देने वाली हीटवेव (Heatwave) से जनजीवन पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गया है. जिले का तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है, जिसके चलते दिन के समय बाजारों और सड़कों पर वीरानी छाई रहती है. झुलसाने वाली इस गर्मी के खौफ से लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हैं.

इस भीषण गर्मी और मौसम में हो रहे लगातार उतार-चढ़ाव का सीधा असर अब आम जनमानस की सेहत पर दिखने लगा है. तेज धूप और उमस की वजह से शहर के अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं.

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RBM अस्पताल में उमड़ी मरीजों की भीड़, OPD में भारी इजाफा

चिलचिलाती गर्मी के कारण वायरल संक्रमण और पेट संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या में अचानक भारी उछाल आया है. भरतपुर के सबसे बड़े जिला आरबीएम (RBM) अस्पताल में इन दिनों मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं.

अस्पताल के अधीक्षक डॉ. नागेंद्र भदौरिया ने बताया कि सामान्य दिनों में अस्पताल की ओपीडी (OPD) में करीब 2500 से 3000 मरीज आते थे. लेकिन पिछले कुछ दिनों की भीषण गर्मी के कारण यह आंकड़ा तेजी से बढ़कर 4000 से 4500 को पार कर गया है.

बदलते मौसम से बढ़ा बीमारियों का खतरा

डॉ. भदौरिया के मुताबिक, पिछले एक महीने के भीतर मौसम में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. बीच में बारिश होने से तापमान थोड़ा गिरा था, लेकिन पिछले तीन-चार दिनों से अचानक भयंकर गर्मी बढ़ गई है और पारा 47 डिग्री के आस-पास पहुंच रहा है.

उन्होंने बताया कि ऐसे उमस भरे और गर्म मौसम में वायरल इंफेक्शन सबसे तेजी से फैलता है. अस्पताल में इन दिनों सबसे ज्यादा मरीज उल्टी, दस्त, डिहाइड्रेशन (शरीर में पानी की कमी) और वायरल फीवर के पहुंच रहे हैं. इसके अलावा तेज गर्मी के कारण खाने-पीने से जुड़ी बीमारियों के मामलों में भी भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

अस्पताल अधीक्षक की अपील

हालात की गंभीरता को देखते हुए डॉ. नागेंद्र भदौरिया ने जिले के लोगों से गर्मी के दौरान विशेष सावधानी बरतने की अपील की है. हीटवेव और मौसमी बीमारियों से बचने के लिए उन्होंने कुछ अहम सुझाव दिए हैं:

  • समय का रखें ध्यान: सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक धूप सबसे तेज होती है, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी काम होने पर ही इस दौरान घर से बाहर निकलें.
  • खुद को हाइड्रेटेड रखें: गर्मी में पसीने से पानी शरीर से बाहर निकल जाता है. इसलिए पर्याप्त मात्रा में पानी, नींबू पानी या अन्य तरल पदार्थों का लगातार सेवन करते रहें.
  • धूप से बचाव: यदि धूप में बाहर निकलना मजबूरी हो, तो सिर और चेहरे को सूती कपड़े या गमछे से अच्छी तरह ढककर रखें और छाते का इस्तेमाल करें.
  • खान-पान में सावधानी: गर्मी में हल्का और सुपाच्य भोजन ही लें. बासी या खुले में रखा खाना बिल्कुल न खाएं, ताकि फूड पॉइजनिंग और पेट के संक्रमण से बचा जा सके.

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Published at : 20 May 2026 09:02 PM (IST)
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