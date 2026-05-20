डूंगरपुर: ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ केमिस्टों का हल्लाबोल, जिलेभर में दवा की दुकानें बंद

स्वास्थ्य सेवाओं और ऑनलाइन दवाओं की बिक्री को लेकर डूंगरपुर जिले में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. 'डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट एलायंस' के आह्वान पर जिले भर के तमाम दवा विक्रेताओं ने अपनी दुकानें बंद कर हड़ताल कर दी है. ऑनलाइन फार्मेसी और दवाओं की अवैध बिक्री के कड़े विरोध में यह कदम उठाया गया है, जिसके चलते जिले में दवाओं की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है.

आज सुबह से ही डूंगरपुर शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक के सभी मेडिकल स्टोर्स पर ताले लटके नजर आए. हालात ऐसे हैं कि अस्पताल परिसरों के आस-पास स्थित निजी दवा की दुकानें भी पूरी तरह बंद हैं. अचानक हुई इस हड़ताल के कारण मरीजों और उनके परिजनों को आपात स्थिति में जरूरी दवाइयों के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है.

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बिना प्रिस्क्रिप्शन दवा बेचने का आरोप

हड़ताल पर बैठे केमिस्टों ने ई-फार्मेसी कंपनियों पर तीखा हमला बोला है. उनका आरोप है कि ये कंपनियां नियमों को ताक पर रखकर, बिना किसी वैध डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन (पर्चे) के धड़ल्ले से दवाएं बेच रही हैं. केमिस्टों का कहना है कि यह न केवल ड्रग्स नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ भी है.

'डीप डिस्काउंटिंग' से छोटे व्यापारियों पर मंडराया संकट

स्थानीय दवा व्यापारियों ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बड़ी ऑनलाइन दिग्गज कंपनियां 'डीप डिस्काउंटिंग' (भारी छूट) का लालच देकर छोटे मेडिकल स्टोर्स को खत्म करने की साजिश रच रही हैं. उनका मानना है कि इस अनियंत्रित व्यापारिक प्रतिस्पर्धा से जिले के सैकड़ों छोटे व्यापारियों और इस व्यवसाय से जुड़े हजारों लोगों के रोजगार पर सीधा खतरा मंडरा रहा है.

कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, दी उग्र आंदोलन की चेतावनी

अपनी मांगों को लेकर आज जिले के सभी केमिस्टों ने एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाई. उन्होंने रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय तक मार्च किया और प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा. केमिस्ट यूनियन ने सरकार को सख्त चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही ऑनलाइन दवाओं की इस अनियंत्रित बिक्री पर रोक नहीं लगाई गई, तो आने वाले समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी और पूरी दवा वितरण प्रणाली को ठप कर दिया जाएगा.

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